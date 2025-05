Korszakformáló 30 év: így indult a legrégebbi hazai médiakonferencia

Harmincéves a Media Hungary, a hazai médiavilág egyik legfontosabb találkozóhelye, és ez adta az apropót a beszélgetéshez az alapítóval, Csermely Ákossal, aki visszaemlékezett a hazai médiaipar átalakulására, miközben azt is elárulta, hogyan vált a médiatörvény értelmezéséből átfogó, szakmai fórum az évtizedek alatt.

Csermely Ákossal, alias Topival már több mint 35 éve ismerjük egymást, hiszen mindketten a Magyar Televízió egykori ikonikus épületében, a Szabadság téren ismerkedtünk a televíziózás rejtelmeivel. Csak míg Topi a gyártás terén, addig én a hírek, a televíziós tartalmak előállítása terén. Évekig dolgoztunk együtt különböző produkciókban, majd a rendszerváltást követő tévés „forradalom”, a produkciós irodák gyártotta szabad tartalmak külön utakra vittek minket.

Egyre-másra láttam nevét feltűnni az akkoriban gombamód szaporodó új és újabb tévécsatornák induló csapataiban, mígnem egyszer azt hallottam, hogy konferenciát szervez. Az 1990-es évek közepén jártunk. Előtte ilyesmit csak a Médiahajó hozott össze a kor hazai médiásainak.

A médiatalálkozók születése

„Ez egy teljesen jóindulatú történetnek indult. Üljünk le és beszéljük meg, hogy az első médiatörvényben ez és ez a passzus mit jelent: „Mennyire végrehajtható?” – idézte fel Csermely Ákos a kezdeteket. A szakember szerint az 1996-os médiatörvény elfogadása után többen nem értették pontosan, mit is vár el a jogalkotó a műsorkészítőktől, producerektől, tévésektől, rádiósoktól, úgy általában a médiától. Na, és ez hívta életre a Media Hungary első rendezvényét 1996 májusában Balatonszéplakon. Igaz, előtte volt másoknak is próbálkozása a Médiahajóval, de az a rendezvénysorozat nem maradt fenn. Aztán idővel Csermely ráunt a médiatörvény picsogó értelmezgetésére, viszont a médiaesemény bejött. A siker miatt 1998-ra már kinőtték a balatonszéplaki helyszínt és átköltöztek a Club Tihanyba.

Az ezredforduló környékén már akkora lett az internet jelentősége, hogy kilépett a hagyományos média keretei közül. „2000-re már fontossá vált az internet, és annyira elvált a médiakategorizálástól, mert már elkezdődtek a kereskedelmi tevékenységek, megjelentek az első keresőmotorok, hogy érdemesnek látszott külön rendezvényt szentelni a digitális médiának. Így indultak el az őszi Internet Hungary napok” – emlékezett vissza a szakember.

Kamera Hungária: sikerek és buktatók

A Kamera Hungária Televíziós Műsorfesztivál 11 évig ment és igazi csúcspontot jelentett a szakmának. „Gyakorlatilag úgy működött, hogy évről évre egyre többen jelentkeztek és egyre nagyobb volt a felhajtás körülötte” – mesélte Csermely Ákos, aki olyan, soha nem látott zsűriket rakott össze, melynek tagjai között ott volt Ragályi Elemér, Grunwalksy Ferenc, Koltai Róbert, Koltai Lajos, Andy Vajna, Gazdag Gyula, Charles Gati vagy Alexander Brody, és még hosszan sorolhatnánk a neveket.

A siker ellenére Csermely 2011-ben kénytelen volt abbahagyni a fesztivál szervezését.

Sose tudtam nyereségesen csinálni, és ez egy fontos mondás. Sosem, mindig pénzembe került, buktam rajta!

– vallotta be. Emellett problémás lett az is, hogy „egy idő után a különböző televíziókat már jobban érdekelte, hogy a másik miért kapott díjat és ő pedig nem, mint maga a produkció”, így ezek a feszültségek idővel túl nagy terhet jelentettek már.

„A Kamera Hungária után jött a Smart Mobile, majd néhány évig a Mobile Hungary, de rá kellett jönnöm, hogy a mobilt már nem lehet elválasztani az internettől, ezért fölösleges volt külön szervezni” – idézte fel az alapító-tulajdonos. Az Evolution konferenciákból kilencet rendeztünk, majd beütött a Covid. Az Evolution végül azért maradt abba, mert túl nagyra nőtt a maga két napjával és 1400–1500 konferenciázójával. „Meg az igazság az, hogy a konferenciákhoz én írom az összes felvezetőt, a fórumkérdéseket, és ez egy idő után nagyon lefárasztott” – mondta.

A két nap helyett ma már a DigitalHungary Klub formájában működnek tovább az egynapos budapesti rendezvények. Azonban a Covid időszakában sem szakadt meg a kapcsolat az érdeklődőkkel, mert a járvány alatt a Reboot Hungary webináriumsorozattal tartotta a kapcsolatot a szakmával.

Folyamatos tanulás

Csermely Ákos elárulta azt is, hogy amikor most májusban vége lesz a következő konferenciának, akkor június–júliusban eltűnik a világ szeme elől, bezárkózik és tanul, olvas, felkészül az őszi rendezvény témáiból. Ennek köszönheti – no meg az elmúlt évtizedek tapasztalatának –, hogy átlátja a rendszert és gyakorta prognosztizál olyan dolgokat, amelyek aztán tényleg bejönnek.

Már tavaly augusztus–szeptemberben arról beszélt, hogy 2025 a fekete hattyú éve lesz. Kicsit csalódott, mert későbbre várta, ám már januárban beröppentek az első fekete hattyú események. (Fekete hattyú – egy metafora, amely magyarázatot igyekszik adni a társadalom számára kiszámíthatatlan, váratlan események sorozatára – a szerk.)

Hiába a 30 év, nem látni Csermely körül hatalmas, csilivili irodát vagy brainstormingoló nagy csapatot. Bevallása szerint négyen viszik a vállukon a konferenciákat. Egy gazdaságis, egy szerkesztő, egy gyártásvezető és mindig lelkes felesége, és úgy tűnik, ezen már nem fognak változtatni. Persze, ha szükséges, akkor kívülről kér fel szakembereket egy-egy munkára, de ez így is teljes függetlenséget biztosít számára.

Hogyan tovább médiarendezvények?

A mindig energikus, 63 éves szakembernek nagyon sok megvalósításra váró ötlete van még. Amikor a jövőről faggattam, kertelés nélkül rávágta: nem tervezi befejezni az élete értelmét.

Bármilyen furcsán hangzik, de eszem ágában sincs abbahagyni. Ez mindig is egy one man show volt, és én továbbra is csinálni akarom. Az egész életemet úgy alakítottam ki, hogy ezt akár 80 éves koromig vinni tudjam.

Ehhez sok mindent nem lehet hozzáfűzni, az viszont biztos, hogy a folyamatosan változó versenypiaci, kereskedelmi, marketing- és médiavilág-, valamint a piaci trendek még jó néhány évig ott lesznek ezeken a konferenciákon.

(Borítókép: 23. szeptember 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)