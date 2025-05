„Kegyetlen volt” a töriérettségi a diákok szerint, mutatjuk a megoldásokat

Nem csupán a diákok mondják, de a szaktanár is egyetért abban, hogy az idei történelemérettségi elég nehézre sikerült. A szakértő szerint az ötöshöz igen magas szintű háttértudásra volt szükség, nem lehetett mindent – bár sok mindent azért igen – a forrásokból és a térképből kikövetkeztetni. Most megmutatjuk a nem hivatalos megoldásokat.

Ahogyan arról az Indexen beszámoltunk, idén több mint 81 ezren érettségiztek történelemből közép- vagy emelt szinten. Az emelt szintet íróknak ugyan még van egy órájuk, viszont az ő feladataikra még nem derült fény, hiszen központilag írják az érettségit.

Az Eduline – szaktanárok segítségével – már a vizsgák befejezését követően közzétette a megoldásokat, így a diákoknak nem kell csütörtök reggelig, az Oktatási Hivatal által hivatalosan kiadott javítókulcsig várniuk.

Íme a nem hivatalos megoldások:

Az első rész helyes válaszai itt érhetők el.

Az esszék helyes megírásához pedig egy útmutató itt a rövidekhez és a hosszúakhoz.

Középszinten sok téma előkerült, a feladatlap első felében téma és kérdés volt többek között az ókori görög és római építészet, Hunyadi Mátyás háborúi, az iszlám vallás, a kapitalizmus, a magyarországi katolikus megújulás, az első ipari forradalom, a zsidó emancipáció, a II. világháború, a Tanácsköztársaság, a hidegháború, a Rákosi-korszak és a Magyarországon élő nemzetiségek.

A második, esszés részben a diákoknak négy téma közül kettőt kellett választaniuk: egy hosszút a bethleni konszolidáció és a Rákóczi-szabadságharc közül, egy rövidet a liberalizmusról vagy a népesség változásáról a XX. századi Európában. Kikötés volt, hogy a két esszé nem ölelhet fel egyetlen kort, mindenképpen külön korszakokból kellett választani a témákat.

Izzadni kellett az ötösért

Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint a történelemérettségi első része kifejezetten megizzaszthatta a diákokat. Véleménye szerint mind a tanácsköztársaságos, mind az ipari forradalmas, mind a zsidó emancipációs kérdésben olyan részletekre voltak kíváncsiak, amelyek ritkán szoktak előfordulni még a tanórákon is, nemhogy ilyen számonkérésen.

Csak a rövid feladatokból ötöst szerezni nagyon nehéz lesz, ezek megoldásához alapos és biztos tudás szükséges

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy folytatódik az a tendencia, miszerint sok kérdésre a források és logikus következtetések segítségével is választ lehet adni, így a vizsgázóknak nem kell mindent séróból tudniuk.

Voltak viszont olyan kérdések is – például a Hunyadi Mátyás háborúira vonatkozó –, amelyekhez ugyan van segítség a térkép vagy a szövegrészlet képében, viszont a pontos válaszokhoz komolyabb háttértudásra van szükség. Emellett arra is kitért, hogy a diákok bátran alkalmazhatták a kizárásos technikát, az is sokat tud segíteni.

A portálnak nyilatkozó szaktanár szerint a bethleni konszolidáció a liberalizmussal karon öltve a „könnyebb” párosítás, hiszen a nagy esszét kell mindig választani, és ahhoz a kicsit, Bethlen témája pedig jobban behatárolható, és jobban is tanított anyag a Rákóczi-szabadságharcnál. Véleménye szerint pont ezért az általa javasolt párost választják majd többen.

Az Érettségi 2025-ös Facebook-csoportban már 10:53-kor írta valaki, hogy beadta dolgozatát, akihez aztán pár percen belül többen is csatlakoztak. A diákok túlnyomó része szerint ez volt eddig a legnehezebb a három nap közül, többen „kegyetlennek” nevezték a feladatsort, míg mások arról számoltak be, hogy nem volt olyan vészes.

Még nincs vége a megmérettetéseknek, holnap az angol nyelv kerül terítékre, amit szintén percről percre tudósítunk az Indexen.