Mi alapján dől el, hogy ki lesz a következő pápa?

Arról, hogy kik a legesélyesebb jelöltek már korábban írtunk, jelenleg Pietro Parolin vatikáni államtitkár vezeti a listát, de Luis Antonio Tagle filippínó bíboros, Matteo Zuppi bolognai érsek és Erdő Péter is az esélyesek között szerepel a nemzetközi sajtó szerint.

Pápák, akik meglepetést okoztak

Érszegi Márk Aurél ugyanakkor megjegyezte, hogy általában nem a legesélyesebbeket szokták megválasztani, ahogy Ferenc pápa, korábban a szegények bíborosaként emlegetett argentín Jorge Mario Bergoglio sem volt az első három jelölt között. „Tudjátok, a konklávé kötelessége volt, hogy új püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, hogy bíboros testvéreim a világ végérre mentek érte. Köszönöm a fogadtatást” – mondta megválasztott katolikus egyházfőként, majd mielőtt Róma püspökeként megáldotta a népet, kérte, hogy imádkozzanak érte.

A lengyel Karol Józef Wojtyla bíboros is meglepetést okozott, mivel azelőtt utoljára 1523-ban fordult elő, hogy nem olasz bíborost választottak római katolikus egyházfőnek. „Messziről jöttem. Ha majd elhibázok valamit olaszul, ti kijavítotok!” – mondta mosolyogva 1978. október 16-án, negyed hat után Rómában II. János Pál első megszólalásakor, majd 132 év óta a legfiatalabb 58. évében járó egyházfőként kezdte meg (1846-78 IX. Pius 31 éves és az egyházalapító Szent Péter több mint 34 éves hivatala után) a történelem harmadik leghosszabb 26 éves pápai szolgálatát. A két pápa közös jellemzőjeként említik többek között, hogy a periférián éltek, a pápai udvarban nem voltak járatosak.

A mondás szerint, aki pápaként megy be, az bíborosként távozik, és úgy tartják, egy liberálisabb pápát konzervatívabb követ és fordítva.

A hit szerint a Szentlélek sugalmazza, ki legyen a következő pápa, korábban a racionalitásáról közismert néhai XVI. Benedek úgy fogalmazott: „A Szentlélek szerepét rugalmasabban kell érteni, nem diktálja nekünk kire szavazzunk, hanem mint egy jó oktató, hagy nekünk teret anélkül, hogy magunkra hagyna minketˮ.

A konklávé alatti sok imádság is ezt szolgálja. A pápaválasztás előtt a bíborosok arra tesznek esküt, hogy Isten akaratát érvényesítik, mikor a jelöltjük nevét a szavazólapra írják. II. János Pál a Római triptichon című kötetben megjelent versében írja, hogy a bíborosok a kezdet és a vég között ülnek, a Sixtus-kápolna mennyezetén Michelangelo által festett Teremtéstörténet, a nyugati falon az Utolsó ítélet látható, ami segít tudatosítani a konklávé tagjainak, hogy milyen felelősségük van.

Kongregációkon határozzák meg, mire van szüksége az egyháznak

„Miután Ferenc pápa április 21-én elhunyt megkezdődött a sede vacante időszak, amikor Rómának nincs püspöke, a konklávéig eltelt időszakot arra használják a bíborosok, hogy jobban megismerjék egymást, Tongáról, Afrikából, Ulánbátorból is van bíboros.

Ezzel az egyház legfontosabb kihívásairól a személyes beszámolók alapján átfogóbb képet kapnak, így jobban meg tudják határozni, ki az, aki a leginkább alkalmasnak tűnik az egyház vezetésére

– fogalmazott a Vatikán-szakértő.

A 80 év alatti választásra jogosult 135 választóbíboros közül 108-at Ferenc pápa nevezett ki, II. János Pál Pápa ötöt, míg XVI. Benedek pápa 22-t. Minden kontinensről vannak bíborosok, 53 európai, 23 ázsiai, 18 afrikai, 17 dél-, 16 észak-amerikai, 4 közép-amerikai, 4 óceániai, köztük ausztrál is. Ferenc pápának fontos célkitűzése volt, hogy a világegyházat a Föld minden tájáról képviseljék Rómában. Többségben vannak a progresszív egyházfő által kinevezett bíborosok, felvetésünkre, lehet-e arra számítani, hogy a következő pápa hasonló szemléletű lesz, a kánonjogász szerint vannak ilyen következtetések, de nem ez a meghatározó.

Az, hogy az előző pápa hagyatékát vigye tovább utódja, vagy iránymódosítást szeretnének, a konklávé előtti napokban dől el, amikor is előadásokat hallgatnak meg, majd tanácskozásokon vitatják meg, hogy az egyháznak a jelenkori kihívásokban mire van szüksége. Ez alapján alakul ki 2-4 irányzat, akik egy egy jelöltet képviselnek – magyarázta a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy szigorú titoktartással övezett folyamatokról van szó.

Május 5-én 179, köztük 133 választóbíboros jelenlétével közös ima után reggel a bíborosi kollégium tizedik, délután a 11. általános ülését tartották, mindegyik kongregáción több mint 20 felszólalás hangzott el, amelyek során többek között

a zsinatiságról, Vatikán Állam helyzetéről, a migrációról, az Egyház missziós tevékenységéről, a világban zajló konfliktusokról is szó volt.

A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója, Matteo Bruni tájékoztatása szerint a következő pápa személyiségéről is szó esett:

olyan egyházvezetőre van szükség, aki jó vezető, és képes hidakat építeni, közösséget nyújtani a világrend válságaitól sújtott emberiség számára.

A bíborosi testület ugyan törekszik a kiegyensúlyozottságra, de a mondás ellenére, ha elégedettek voltak az előző vezetéssel van esély arra, hogy hasonló szemléletű pápát választanak – jegyezte meg a Érszegi Márk Aurél. Kérdésünkre, hogy XVI. Benedek lemondása után nem tartják-e kockázatosnak tudós diplomatát választani, elmondta, hogy bár II. János Pál és Ferenc pápa is pasztorális vezető volt, a hasonló tapasztalattal nem rendelkező főegyházmegyék vezetőinek is lehetnek ilyen képességeik.

Ötszáz év után újra magyar érsek a pápajelöltek között

Mint megírtuk, Magyarország jelenlegi prímása előtt utoljára 1513-ban került a legközelebb Szent Péter trónjához magyar bíboros, Bakócz Tamás. Főegyházmegyénk érsekét, Erdő Péter bíborost már Ferenc pápa megválasztásakor is az esélyesek közé sorolták, most is az első 5-6 között jegyzi a nemzetközi sajtó.

Az egyik legalkalmasabb jelöltként tartják számon, az egyik legrégebben szolgáló és legismertebb bíboros és elismert egyházjogász. Nagy tekintélye van, vezette az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsát, a püspöki szinódus főelőadója volt, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szervezett, két pápalátogatás házigazdája volt Budapesten

– fogalmazott a Vatikán-szakértő. Azt illetően, hogy hazánk helyzete változhat-e ezzel, Érszegi Márk Aurél rámutatott, Ferenc pápa megválasztása után sosem tért vissza Argentínába, Róma püspöke nem egy országot, az egész világegyházat képviseli. A szakértő hozzátette, bár II. János Pál megválasztásából Lengyelország erősen profitált, ugyanakkor Németország és Argentína esetében nem jelentett diplomáciai előnyt, hogy pápát adtak a világnak.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a Ferenc pápával jó kapcsolatot ápoló konzervatív bíborost, kompromisszumos jelöltként tartják számon. A szakértő szerint annak, akit a bíborosi kollégium tagjainak többsége ismer, mindenképpen előnye lehet. Azzal, hogy minden eddiginél több, 133 választóbíboros van, olyan országokból is, ahonnan korábban nem képviseltették magukat, a személyes beszámolókkal átfogóbb képet kapnak a katolikus egyház globális helyzetéről.

Ismét perifériáról érkező bíborosra esik a választás?

Felvetésünkre, hogy ismét perifériáról érkező bíboros következhet-e, például a legesélyesebbek között számontartott, gyakran ázsiai Ferencként emlegetett, filippínói Luis Antonio Tagle, a Vatikán-szakértő szerint személyét illetően több kérdés is felmerül. Például, hogy készen áll-e az alapvetően 70 éves, átlag életkorú konklávé testülete, hogy TikTok-pápát válasszanak, ugyanis a bíboros aktív közösségi média-jelenlétéről ismert. A teológiában, kánonjogban jártas, a plébániákat felülről irányító bíborosok lehet más szempontok szerint döntenek.

Ugyanakkor az olaszul és angolul folyékonyan beszélő Luis Antonio Tagle, kiterjedt lelkipásztori tapasztalattal rendelkezik, és a Vatikán missziós intézményét vezeti, a szakértő szerint megvizsgálják, hogy ezt milyen eredményesen vitte. Érszegi Márk Aurél ellenérvként megemlítette, hogy a katolikus egyház hivatalos nemzetközi segélyszervezetének, a Caritas Internationalis elnöki tisztségéről maga Ferenc pápa mondatta le, mert nem jól működött a menedzsment, amit teljesen át kellett szervezni.

A ChatGPT szerint mégis ő lehet Ferenc pápa utódja, ezt azzal indokolta, hogy a katolikus egyház növekedésének súlypontja egyre inkább Ázsia, és Afrika felé tolódik, Ferenc pápa szellemiségét követi, és hasonlóan közvetlen, nyitott a személyisége. Jelen van a Vatikánban is: a Hittani Dikasztérium vezetésében fontos szerepet játszott, és mivel 67 éves, ezért hosszabb pontifikátus várható el tőle. Érszegi Márk Aurél szerint az életkor a várható hivatali idő és egészségi állapot miatt lehet mérvadó.

A mesterséges intelligencia a világvallás szemléletre alapozva Peter Turksont, a 76 éves ghánai bíborost is beemelte az alkalmas jelöltek sorába az általunk is említett névsort kiegészítve, indokai szerint az afrikai egyházvezető korábban fontos szerepet vitt a Vatikán társadalmi igazságossági ügyeiben. Luis Antonio Tagle személyiségét és tevékenységét korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk.

Újra olasz bíboros kerülhet a katolikus egyház élére?

A nemzetközi sajtó, de kiváltképp az olasz lapok emelik ki, hogy szeretnének visszatérni ahhoz a hagyományhoz, hogy újra olasz nemzetiségű pápát válasszanak, ahogyan az a történelem során eddig 205 alkalommal történt. Most Ferenc pápa után a vatikáni hierarchiában a második, államtitkári rangban lévő, 70 éves Pietro Parolint tartják az egyik legesélyesebbnek erre, de az „olasz Bergogliónakˮ nevezett, 69 éves bolognai érsek, Matteo Zuppi szintén sokak által támogatott jelölt.

Rövidesen felszállhat a fehér füst

A Vatikán-szekértő ugyanakkor leszögezte, az elmúlt száz évben 2-3 napnál nem tartott tovább a konklávé, annál is inkább, mert ha elhúzódna, akkor azt feltételezhetné a világ, hogy a katolikus egyház nem egységes. A szavazatok kétharmados többségével a fehér füstre így valószínűleg nem sokáig kell várni, a Szent Péter Bazilika erkélyéről hamarosan el is hangozhat Dominique Mamberti bíborostól a várva várt Habemus papam!, ami után előlép az új egyházvezető, akinek szolgálata azonnal megkezdődik.

Mint megírtuk, a pápaválasztó bíborosok mögött május 7-én 16:30-kor zárul a Sixtus-kápolna ajtaja, és először este 6-7 körül lehet számítani a füstjelzésre.

(Borítókép: Bíborosok a Szent Péter-bazilikában 2013. március 12-én. Fotó: Franco Origlia / Getty Images)