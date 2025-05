Hunyadi fia, akin a legenda szerint még a hóhérpallos is nehezen fogott

Az apja a legendás törökverő, az öccse a Magyar Királyság egyik legnagyobb uralkodója, de mit tudunk Hunyadi Lászlóról, Hunyadi János idősebb fiáról? Pálosfalvi Tamást, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát kérdeztük a Hunyadi című sorozatban is látható Hunyadi Lászlóról.

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet idősebb fia születési dátumának megállapítása sem egyszerű. Hunyadi László 1431-ben vagy 1433-ban született, attól függően, hogy halála idejére nézve a 24 vagy a 26 éves kort fogadjuk el – kezdte lapunk kérdésére Pálosfalvi Tamás. A forrásokban mindkét évszám szerepel, előbbi esetben apjának itáliai tartózkodása előtt, utóbbi esetben hazatérte után született. Öccsénél, Mátyásnál, legalább tíz évvel idősebb volt.

A történet további részei is homályosak. Pálosfalvi Tamás szerint Hunyadi László gyermekkoráról, neveltetéséről semmit nem tudunk, és az sem bizonyítható, hogy Zrednai János (Vitéz János) nevelte volna.

A kutató azzal folytatta, hogy „Hunyadi Lászlót 1448-ban akarták először eljegyezni Cillei Ulrik gróf leányával (Brankovics György szerb despota unokájával), Erzsébettel, de ekkor ez akkor nem jött létre”. A források arról is beszámolnak, hogy

a rigómezei csata után, amikor a menekülő Hunyadi Brankovics fogságába esett, László fiát kellett túszként hátrahagynia Szendrőn.

A kormányzó idősebb fia rendszeresen 1450-től szerepel a forrásokban, eleinte mint „Hunyadi vajdafi László”, a német nyelvű városi forrásokban mint az „ifjabb kormányzó”. Pálosfalvi Tamás a Hunyadi-fiú székhelyéről is beszámolt: „1452-ben apja pozsonyi ispánná nevezte ki, az év végén 400 lovas élén az öreg Hunyadi nevében László fia ment V. László király üdvözlésére Bécsbe, ettől kezdve éveken keresztül apjának képviselője Északnyugat-Magyarországon, székhelyét Nagyszombatban tartotta”.

Hunyadi László 1453-tól – apjával együtt – besztercei grófnak címezte magát, az erdélyi Beszterce után, amelyet a királytól kapott a Hunyadi-család. Ugyanebben az évben dalmát-horvát bánnak is kinevezték, viszont nem egyedül töltötte be a pozíciót. Bántársa az a Cillei Ulrik volt, akit a sorozatban intrikus karakterként mutattak be. László a dalmát-horvát bán tisztségtől – talán épp Cillei Ulrik nyomására – hamarosan megvált.

„1453 őszén V. László király a Szepességre törő zsoldoskompániák ellen küldte kapitányként. 1454-ben a lengyel Jan Długosz krónikája szerint Hunyadi László is a kíséret tagja volt, amelyik Habsburg Erzsébetet Krakkóba kísérte (Erzsébet IV. Kázmér lengyel király felesége lett). 1455 őszén Újlaki Miklóssal együtt a Vas megyei Németújvárt ostromolta – ebből is látszik, hogy igen komoly katonai tapasztalatra tett szert” – fogalmazott Pálosfalvi Tamás.

Hunyadi László és Cillei Erzsébet eljegyzése 1455-ben megtörtént, a vetélytárs családból származó Erzsébetet feleségül is vette, de a grófnő már valamikor 1455-1456 telén meghalt Vajdahunyadon.

„Hunyadi László gyakorlatilag fogolyként hurcolta a királyt Temesvárra”

Pálosfalvi Tamás Veit Arnpeck osztrák krónikaíró tudósítására is kitért, ebben az áll, hogy Hunyadi László 1456-ban (talán júniusban, bizonytalan a dátum), Bécsben egy lovagi tornán éles lándzsával vívott Habsburg Zsigmond herceggel, akit kitaszított a nyeregből. A krónikaíró szemtanúja volt az eseménynek.

A kutató szerint az is bizonytalan, hogy Hunyadi János idősebb fia ott volt-e Nándorfehérváron, az ostrom idején, de feltehetően igen.

Az ostrom (és apja halála) után, mint főkapitány, Futakon csatlakozott a sereg élén érkező V. László királyhoz, a táborban baráti szerződést kötött Cillei Ulrik gróffal, akit apjává fogadott, és ígéretet tett a királyi várak átadására. 1456. november 9-én mégis közreműködött a Nándorfehérvárra érkező Cillei likvidálásában, ennek részletei azonban nem világosak; meglehet, Hunyadi László a nagybátyja, Szilágyi Mihály befolyása alatt állt, aki semmiben nem akart engedni a királynak. A gyilkosság után Hunyadi László gyakorlatilag fogolyként hurcolta a királyt Temesvárra, ahol V. László kénytelen volt büntetlenséget ígérni, de végül Budán visszanyerte szabadságát

– ebből viszont patthelyzet alakult ki, amit Pálosfalvi Tamás így foglalt össze: „Az ország nagyobbik fele a királynak engedelmeskedett, a másik, kisebb, de katonailag nagyon erős része a Hunyadiaknak”.

A patthelyzetet Hunyadi László és Szilágyi Mihály a beszámolók alapján egy királyellenes összeesküvéssel próbálta feloldani, állítólag lovasjátékok címén akarták kicsalni V. Lászlót a budai várból, hogy aztán őrizetbe vegyék. A tervet Újlaki Miklós árulta el a királynak, aki bemutatta az összeesküvők szövetséglevelét is. Végül erre hivatkozva elfogták a Hunyadi fiúkat és szövetségeseiket, de csak Lászlót fejezték le 1457. március 16-án felségárulásért. Mátyást a király júniusban Bécsbe vitte magával, a többi foglyot engedték megszökni.

A legenda szerint a hóhér háromszor is lesújtott Hunyadi Lászlóra, aki nem halt meg. Kegyelmet viszont ezután sem kapott, a negyedik csapás végzetes volt. Pálosfalvi Tamás ezzel kapcsolatban megjegyezte, a három sikertelen lefejezési kísérletet több forrás is említi, ugyanakkor az epizód hitelessége megkérdőjelezhető.

Hunyadi Lászlót a kivégzés után Budán temették el. Királlyá választott öccse, Mátyás, később Gyulafehérvárra vitette földi maradványait.

