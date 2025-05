Hamarosan bejelentést tesz a kormány, az árrésstop kiterjesztése lehet fókuszban

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor Kormányinfót tart a Karmelita kolostor színháztermében – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerda délután.

Mint írtuk, Lázár János beszámolója szerint szerdán kormányülés volt a Karmelitában, a tárcavezető megjegyezte, hogy több kérdésben is döntést kell hozni. Feltehetően napirendre kerülhetett az Ukrajna EU-tagságáról szóló Voks 2025 szavazás, illetve nyugdíjkérdésekről is tárgyalhattak.

Az Index úgy értesült, hogy a mostani ülésen az árrésstopról is tárgyalt a kabinet, ugyanis lapunk birtokába jutott egy kormányzati táblázat, amely tételesen felsorolja azt a 30 háztartási termékkategóriát, amelyekre a kormány új árréscsökkentést tervez bevezetni. A dokumentum szerint a mosószertől a tusfürdőig számos alapvető cikk ára 16-18 százalékkal csökkenhet május közepétől.

Úgy tudjuk, ezt hivatalosan csütörtökön, a Kormányinfón jelentik be.

Kormányinfót utoljára április 17-én tartottak, amikor is nemcsak Gulyás Gergely és Vitályos Eszter állt az újságírók elé, hanem Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, aki beszélt az inflációról, a forint árfolyamáról, az adócsökkentési politikáról, a Matolcsy család gazdagodásáról, valamint arról is, hogy a kormány kiterjesztheti az árrésstopot.

Nagy Márton az Index kérdésére elmondta, hogy már a vámháború előtt elkezdődött a külön kereskedelmi megállapodás tárgyalása az Egyesült Államokkal, míg Gulyás Gergely lapunk kérdésére a kéknyelv-betegségre vonatkozó vakcinázásról, valamint Rogán Antal szankcionálásáról beszélt, továbbá arról, hogy létrejöhet-e a találkozó Orbán Viktor és Donald Trump között.