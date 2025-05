A kormány dönthet az árrésstopról, már tárgyalják a részleteket

Kormányülésről posztolt Lázár János a közösségi médiában. A Karmelita kolostorban több kérdésben is születhet döntés, így a jól megszokott módon – bár még hivatalos megerősítés hiányában – Kormányinfóra is számíthatunk.

„Ha szerda, akkor kormányülés” – tette közzé Facebook-oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető megjegyezte, hogy több kérdésben is döntést kell hozni, így a szerdai nap ennek a jegyében zajlik a Karmelita kolostorban.

Bár még hivatalosan nem jelentették be, de a már megszokott módon a kormányülést követő napon Kormányinfót szoktak tartani, így minden bizonnyal csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a sajtó képviselőinek számolnak be a fejleményekről.

A mostani kormányülésen napirenden lehet az Ukrajna EU-tagságáról szóló Voks 2025 szavazás, illetve nyugdíjkérdésekben is tárgyalhatnak. Az Index úgy értesült, hogy a mostani ülésen az árrésstopról is tárgyal a kabinet.

Kormányinfót utoljára április 17-én tartottak, amikor is nemcsak Gulyás Gergely és Vitályos Eszter állt az újságírók elé, hanem Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, aki beszélt az inflációról, a forint árfolyamáról, az adócsökkentési politikáról, a Matolcsy család gazdagodásáról, valamint arról is, hogy a kormány kiterjesztheti az árrésstopot. Nagy Márton az Index kérdésére elmondta, hogy már a vámháború előtt elkezdődött a külön kereskedelmi megállapodás tárgyalása az Egyesült Államokkal, míg Gulyás Gergely lapunk kérdésére a kéknyelv-betegségre vonatkozó vakcinázásról, valamint Rogán Antal szankcionálásáról beszélt, továbbá arról, hogy létrejöhet-e a találkozó Orbán Viktor és Donald Trump között.