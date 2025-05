A munkahelyi stressz és kiégés napjaink egyik legégetőbb problémája, amely nem csak az egyén jóllétét, de a teljesítményt és a szervezetek működését is jelentősen befolyásolja. Az Év Irodája konferencián neves szakértők osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan lehet ezeket a problémákat megelőzni és kezelni, mind a munkakörnyezet kialakításával, mind pedig pszichológiai eszközökkel.

Elizabeth Nelson, holland munkahelyi neurológus és munkavállalóiélmény-szakértő (Workplace Neuroscientist and Employee Experience Specialist) különleges, interaktív előadással érkezett Budapestre, amit saját élményeivel indított: huszonhárom évesen álomállást kapott egy menő reklámügynökségnél, ám nem sokkal később – ahogy ő fogalmazott – „egy intimgyantázás közben elaludt”, és ez volt az a pillanat, amikor rájött, hogy kiégett.

– mesélte.

Elizabeth Nelson szerint a kiégésnek három fő jellegzetes velejárója van:

Ezek a tényezők egymást erősítve, hosszú távon felőrlik az embert, különösen olyan munkakörnyezetekben, ahol nincs lehetőség fókuszált, zavartalan munkára.

– mesélte.

Elizabeth Nelson úgy gondolja a kreativitás, a koncentráció és a mentális jóllét kulcsa a flow állapota. Ez az a tudatállapot, amikor az ember teljesen belemerül a tevékenységébe, és szinte elfelejti az idő múlását.

„A flow során dopamin szabadul fel az agyban, ami motivációt és örömöt ad. Ez az egyik leghasznosabb állapot, amit elérhetünk a munkában – csak sajnos a legtöbb munkahely ezt ellehetetleníti a folyamatos megszakításokkal, értesítésekkel és értekezletekkel” – jegyezte meg.

Elizabeth Nelson a beszélgetés végén hangsúlyozta:

Előadása után Elizabeth Nelson Indexnek kifejtette: a jelenlegi irodai környezetek döntő többsége egy ideáltípusra épül: olyan emberekre, akik extrovertáltak, reggel produktívak, nem zavarja őket a zaj, és szeretnek csapatban dolgozni.

– tette fel a kérdést.

Szerinte épp ezek az „érzékenyebb” munkavállalók azok, akik a leghamarabb jelzik, ha a munkakörnyezet stresszes vagy romboló, és ha számukra megfelelő teret tervezünk, abból végül mindenki profitál.

Az inkluzív dizájn nemcsak az elfogadásról szól, hanem arról, hogy a munkahelyek olyan emberekre is optimalizáljanak, akik másfajta működést igényelnek. Ha őket vesszük alapul, az ellenállóbbak is jobban fognak teljesíteni, és kevesebben égnek ki

– mondta az Indexnek.

A szakértő meglepő párhuzamot vázolt: egyszerre mesélt az írógép és a vibrátor feltalálásáról – mindkettőt olyan emberek igényei hívták életre, akiket a többségi rendszer figyelmen kívül hagyott. „Ha nem a többségnek akarunk megfelelni, hanem annak, aki a legjobban rászorul, akkor valami olyat hozhatunk létre, ami végül mindenki életét jobbá teszi.”

A konferencia másik szekciójában Karsai Szilvia tanácsadó szakpszichológus és Molnár Viktória tréner, a Valoro szakértője osztották meg tapasztalataikat a munkahelyi feszültségek kezeléséről.

Karsai Szilvia szerint a stressz önmagában nem probléma, sőt bizonyos helyzetekben akár motiváló is lehet. A gond akkor kezdődik, amikor nincs meg a megfelelő támogató háttér, amely segítene megbirkózni a feszültséggel.

– hangsúlyozta –, probléma akkor van, ha nincs közösségi erőforrás, ha nem tudunk kihez fordulni, vagy ha túl sokáig maradunk ebben az állapotban.”

A krónikus stressz tartós fennállása ugyanis könnyen kiégéshez, testi-lelki kimerüléshez vezethet. Éppen ezért a munkahelyi jóllét támogatása ma már sok cégnél szerepel a célok között, ám Molnár Viktória szerint gyakran félreértelmezik, mit is jelent ez valójában.

– fogalmazott Molnár Viktória. A valódi „wellbeing” nem a stressz tüneteinek elfedését, hanem az okainak kezelését jelenti, például a túlterheltség, a határtalanság és a belső feszültségek felszámolását.

A pszichológiai biztonság a munkahelyi jóllét egyik legfontosabb feltétele. Molnár Viktória szerint ez a fajta bizalom nemcsak azt jelenti, hogy a munkatársak hibázhatnak, hanem azt is, hogy nyíltan beszélhetnek érzéseikről, kétségeikről.

A pszichológiai biztonság azt jelenti, hogy lehetek ember a munkahelyemen is

– fogalmazott. Egy ilyen légkörben a stressz nem halmozódik fel, mert van tér a feldolgozásra, a segítségkérésre, a kapcsolódásra.

A vezetők szerepe kulcsfontosságú a munkahelyi légkör formálásában. Ugyanakkor gyakran épp ők a leginkább túlterheltek, és nem ismerik fel időben saját kimerültségüket.

Karsai Szilvia emlékeztetett:

A vezetők is emberek. Ők is elfáradhatnak, ők is szoronganak, csak ezt ritkán mondják ki nyíltan.