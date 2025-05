Egyéves születésnapra T-sejtes aferezis – egy halvány remény az alagút végén

Pár hete még elképzelhetetlennek tűnt szülei számára, hogy az akkor 10 hónapos Tóth-Helli Ágoston amerikai gyógykezelésére összejön a csaknem 500 millió forint. Akkor még egy összetört apukával beszéltünk, aki feleségével felváltva sír a zuhany alatt, amíg a másik mosolyogva tartja a lelket a párhónapos gyermekben. Most viszont már az út tervezéséről, a kezelésről és a sikeres gyűjtésről beszélgettünk a sokkal felszabadultabb Tóth Gáborral.

Pár hete számoltunk be arról, hogy egy 10 hónapos kisfiú, Tóth-Helli Ágoston az életéért küzd, ugyanis több mint fél éve diagnosztizálták myleoid leukémiával. Ez alapból gyógyítható lenne, viszont Ágoston olyan ritka génmutációval született, hogy az itthoni kezelések nem hoztak eredményt, ezért nagyjából egy hónapja volt a szülőknek, hogy közel 500 millió forintot gyűjtsenek egy amerikai immunterápiára és kísérleti gyógyszerre.

Tóth Gábor, Ágoston apukája április elején még arról mesélt az Indexnek, hogy egyelőre eléggé lassan gyűlik a pénz – de még így is gyorsabban, mint a hasonló gyűjtéseknél szokott –, viszont április 20-án, a kitűzött dátum előtt jó pár nappal már arról számolhattak be a gyűjtés miatt létrehozott Ágo-Strong oldalon, hogy

elérkezett a nap, amelyre együtt vártunk. Megcsináltuk. Ma elértük a kampány célját.

Ahhoz, hogy a kalapozás sikeres legyen, 1,21 millió dollárt kellett abszolválni, ami ugyan jelenlegi árfolyamon nem éri el az 500 millió forintot – 460 milliónak felel meg –, de igazából az átváltás nem is lényeges, hiszen a dollár volt a lényeg, a Seattle-i kórház ugyanis amerikai valutában számol majd.

„Mindezt Nektek köszönhetjük – annak a több mint 31 ezer embernek és 46 cégnek, akik anyagi támogatásukkal mellénk álltak, és még sokkal többeknek, akik szeretettel, odafigyeléssel és tenni akarással segítettek minket” – írták a szülők a közösségi oldalakon külön kiemelve munkahelyeiket és egy-két csoportot, akik már az induláskor melléjük álltak és segítettek bebikázni a gyűjtést és a marketingkampányt.

Fontos viszont, hogy ezzel még nem ért véget a történet, ugyanis Ágostonék most életük legnagyobb utazása és valószínűleg legnehezebb hónapjai elé néznek, ezért újból felkerestük Tóth Gábort, hogy lásson el minket információkkal az utazásról, a kezelésről és arról, hogy mi jöhet azután, hogy az addigra már egyéves beteg megkapja a gyógyszert, amely megmentheti az életét.

A média ereje

Tóth Gábor arról beszélt, hogy szinte hihetetlen érzés volt, amikor először látta az excel-táblázatában, hogy összegyűlt a pénz az utazásra. Úgy fogalmazott, hogy leírhatatlan és „nagyon megindító, hogy ilyen csoda megtörténhet a mai világban, ilyen gyorsan ráadásul”. Beavatta az Indexet, hogy a mérsékelt indulás után a gyűjtés első két hetében a pénz fele már megvolt, a harmadik héten pedig a második fele is megérkezett hozzájuk.

A médiamegjelenések hatalmasat löktek rajta, pont az Index-cikk volt az első, ami a legnagyobbat szólt ott és onnan indult be

– fogalmazott.

Jelenleg a szervezést intézik minden erejükkel – vízum, utazás, szállás –, ugyanis május 15-én kelnek útra Seattle-be, hogy Ágostont május 19-én, hétfőn végre az amerikai orvosok élőben is megvizsgálhassák. Ebben segít nekik a kórház, de a kint élő magyarok is, a kikötés pedig az volt az intézmény részéről, hogy maximum egy órányira legyen a beteg a kórháztól, tehát szállást is így választanak.

A kéthetes csúszás, a védekező sejtek alacsony száma miatt – és a rossz sejtek 0,8 százalékos aránya miatt – mindig is magánrepülőgépben gondolkodtak, ugyanis nagyon fontos, hogy Ágoston időben kapja meg a kezelést, és a fertőzések is így kerülhetők el a leghatékonyabban – ugyanis a kicsi szervezete nem biztos, hogy kibírna egy úton összeszedett fertőzést, „ez már nem fér bele”. Ha emiatt ismét teret nyerne a leukémia, és ott is kemót kellene kapnia, az hatalmas problémát jelentene.

Kórházba magángéppel

Első osztályos járat nem megy közvetlenül Seattle-be, úgyhogy egy frankfurti vagy egy londoni átszállás lehetősége vetődött fel, de akkor is több emberrel lettek volna összezárva – nem is beszélve a reptéri procedúrákról több ezer ember között –, ezért nagyon szerették volna a magángépet.

Amikor lezárult a gyűjtés, akkor kaptunk egy nagyon nagy felajánlást, egy lehetőséget, de ennek a feltétele az volt, hogy nem beszélhetünk a részletekről, de a lényeg annyi, hogy ez lehetővé teszi a magánrepülőgépes utat

– árulta el. Hozzátette, hogy egy plusz tankolás mindenképpen szükséges lesz, ezzel is próbálnak spórolni. De ez még csak az odaút, hiszen visszafelé még nem tudják, hogy mivel és főleg mikor jönnek. Annyit azért elmondott, hogy ha nem lesz egészségügyi kockázat, akkor nem magángéppel jönnek majd.

Viszont azért ezt sem volt egyszerű elintézni a dolgot, mert magángépek tekintetében nagyon rövid határidővel kellett számolniuk, viszont mivel ők csak a gyűjtés után tudták meg, hogy egyáltalán van lehetőségük kiutazni, így mindenképpen meg kellett oldani ezt a problémát. Több privát gépes céggel is tárgyalnak, s noha már nincs pénzbeli akadály, mindenképpen a legolcsóbb és legésszerűbb ajánlatot szeretnék elfogadni, „ami egészségügyi szempontból nem tartalmaz kompromisszumot”.

„Nem a luxus, hanem a praktikum oldaláról közelítjük meg a feltételeket. Semmi szükségünk kaviárra meg pezsgőre, az bőven elég, ha a lefejt anyatejet be tudjuk tenni egy hűtőbe a gépen, illetve azzal is sokat tudunk spórolni, ha olyan géppel megyünk, aminek le kell szállnia tankolni” – fogalmazott.

„A láz jót jelent”

Elmondta, hogy azért 15-én akartak már menni, hogy a 19-i vizsgálatsorozatra már nyugodtan oda tudjanak érni, illetve kikötés volt, hogy ne hétvégén utazzanak, mert hét közben mindenkit el lehet érni, akire csak szükség lehet, hétvégén viszont ez már komplikáltabb lehet. Viszont „érkezéskor egy gyors vérvizsgálatra valószínűleg be fogunk menni” – tette hozzá.

A legfontosabb május 27-e, amikor le fogják venni Ágoston T-sejtjeit, amit módosítani fognak utána és vissza fogja kapni őket. Ez pont a születésnapján van, akkor lesz egy éves

– mondta az édesapa lapunknak.

A T-sejtek levétele után egy két-háromhetes időszak következik, amikor módosítják a sejtek összetételét (ezt hívják aferezisnek – a szerk.), ez után lehet majd visszavezetni őket Ágoston vérébe, viszont erre még nincsen konkrét időpont, ugyanis a technológiától is függ, hogy mennyire gyorsan sikerül „megtisztítani” őket.

Az egész procedúra minimum két hónapot vesz igénybe, viszont figyelmeztették őket, hogy ne 90 napos vízumot igényeljenek, mert előfordulhat, hogy kicsúsznak ebből az időintervallumból. „Itt számítani kell arra, hogy lesz láz, akár intenzív osztályos ellátás is, de ez igazából jót jelent, mert azt jelenti, hogy hat a gyógyszer” – fogalmazott Tóth Gábor. Hiszen ha láz van, akkor a szervezet éppen öli a leukémiás sejteket, így számítanak rá, de szeretnének minél „kevesebb időt tölteni az intenzíven”.

Azt is elárulta, hogy a szerződésük szerint amíg Ágoston nincs „szállítható állapotban, addig nem fognak minket kitenni”, mindent rugalmasan kezelnek, ugyanis mindenkinek Ágoston gyógyulása az első. A vízumkérelmük szeptemberig szól – a kórház azt prognosztizálta, hogy addig lesznek kint –, viszont módosítható, amennyiben szükséges.

Mi az az aferezis? A kifejezés egy görög szóból származik, ami elvonást jelent. Az olyan vérfeldolgozási eljárások összefoglaló neve, mely során speciális afereziskészülékkel valamely vérkomponens kigyűjtésre, vagy cserére kerül a többi vérkomponens visszaadása mellett.

(Borítókép: Tóth-Helli Ágoston. Fotó: Tóth Gábor)