„Volt feladat, amit csak felsőfokon oktatnak” – mutatjuk az angolérettségi megoldásait

Csütörtökön az angol nyelvi érettségi került napirendre, ahol több mint 74 ezren – közülük kimagaslóan sokan, csaknem 28 ezren emelt szinten – ültek neki a négy részből álló feladatsornak. A szaktanár szerint kifejezetten nehéz dolguk volt a diákoknak, ráadásul felhívta a figyelmet, hogy az egyik feladatban olyan nyelvtan is volt, amely már nem is B1-es szint, inkább felsőfok.

Véget ért a 2024/2025-ös érettségi idény negyedik napja, ahol az angol nyelv – az idegen nyelvek közül az első és a legnépszerűbb, hiszen több mint 74 ezren írták – került középpontba rengeteg érdekes feladattal és témával. Bár a hivatalos megoldókulcsig csütörtök reggelig várni kell – az Oktatási Hivatal ugyanis csak akkor hozhatja nyilvánosságra –, a megoldásokat már most is meg tudjuk mutatni, ugyanis az Eduline szaktanár segítségével ment végig a négy feladatsoron – pontosabban csak hármon, hiszen a hallott szövegértés részhez a szöveg is kellett volna, azt viszont nem adták ki külsősöknek.

A szövegértési feladat megoldásai itt elérhetők.

A nyelvhelyességi feladat megoldásai itt tekinthetők meg.

A hallott szövegértés feladatai – tehát NEM a megoldások – itt láthatók.

Az íráskészség megoldásai pedig itt olvashatók.

A feladatokkal összesen 117 pontot lehetett szerezni (az első résszel 33, a másodikkal 18, majd a harmadik–negyedikkel ugyancsak 33-33 pontot).

A karácsony, az időskori házasság és a vezetés került elő az angol első részében, vagyis a szövegértésben. „A vizsga első részében, vagyis a szövegértés-feladatoknál közép- és emelt szinten is jellemzően négy hétköznapi nyelvezetű szöveget kapnak az érettségizők. Ezekhez feladatok is tartoznak, amelyekkel azt mérik, mennyire sikerül alaposan értelmezni a szövegeket” – fogalmazott az Eduline.

A második etapban, vagyis a nyelvhelyességnél Svájc és az újévi szokások, valamint a jegyzetelés kerültek előtérbe. Ez a rész 3–4 feladatot tartalmaz, amelyek azt mérik, hogy a diákoknak megvan-e a kellő szókincsük angol nyelvből. „Ismerik-e a szükséges nyelvtanokat, nyelvtani szerkezeteket, illetve egyes szavak, kifejezések ragozásait, azok kommunikációs használatát” – írta a portál.

A harmadik részben, vagyis a hallás utáni szövegértésben egy 17 éves fiúról hallottak részletet a hallgatók, aki Porschét vásárolt, valamint egy szupermarket dolgozójáról és két férfi beszélgetéséből. A szövegeket kétszer hallgathatják meg az érettségizők, egyszer egészben, egyszer pedig néhány másodperces szünetekkel. A feladatrészben általában három kisebb szöveget, párbeszédet vagy szövegrészletet hallgathatnak meg a diákok, ezekhez kapcsolódnak a feladatok is.

Az íráskészség résznél egy baráti levelet kellett összehozni a diákoknak, a hosszabb esszében pedig egy bocsánatkérő levelet, amiért egy külföldi kurzus során eltettek egy könyvet, amelyet a tanártól kaptak kölcsön, de csak később vették észre. Ez az utolsó rész, nemsokára vége a megméretésnek.

Nehéz vagy könnyű volt?

A szaktanár szerint kifejezetten nehéz dolguk van a diákoknak az idei angolérettségin, ugyanis volt olyan feladat, amelynek a nyelvtanját nem is tanítják B1-es szinten, inkább csak felsőfokon.

Volt két feladat, ahol a szókincs meghaladta a B1-es nyelvi szintet, ami akár gondot is okozhatott a vizsgázóknak

– fogalmazott az Eduline-nak. Hozzátette, hogy az első feladat könnyen kikövetkeztethető volt, ám a karácsonyos rész eléggé furcsa így májusban – viszont legalább az sem volt nehéz.

A nyelvhelyességi feladatnál arról beszélt, hogy „a szöveg kontextusából sokszor nem derült ki, hogy melyik forma a helyes”, ugyanis a behelyettesítős feladatnál volt olyan, hogy akár több forma is helyes lehet.

Az Érettségi 2025 csoportban a vizsgáról már kiszabadult diákok többsége szerint „easy”, vagyis könnyű volt a feladatsor – sőt az elmúlt évek legkönnyebbjének is nevezte egy-két diák –, ettől függetlenül többen is írták, hogy komplett részeket hagytak üresen, vagy éppen „reménykednek a 25 pontban”.

Pénteken a német nyelvé lesz a főszerep, majd jövő hétfőtől következnek a választható tantárgyak.

Hétfőn a magyarérettségit kifejezetten könnyűnek látták a diákok és a szakértők is. A keddi matek már egy kicsit nehezebb volt, s bár többen könnyűnek titulálták, voltak, akik sírva fakadtak a feladatlapokat látva. A történelem szerdán már ismét egy fokkal nehezedett, itt már a szaktanár is elismerte, hogy meg kellett dolgozni a jó jegyért, a diákok pedig egyenesen „kegyetlennek” nevezték az esszétémákat.

(Borítókép: Diákok érkeznek az írásbeli érettségi vizsgára a Szent József Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégiumba, Debrecenben 2025. május 7-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)