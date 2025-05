Láthatatlan, de nem elkerülhetetlen a betegség, amit 2500 magyarnál diagnosztizálnak évente

Sarkunkban a nyár, egyre többet süt a nap és mi is egyre boldogabban megyünk a szabadba a hosszú tél után. Ki tudna ellenállni? Senki, és nem is kell, csak a megfelelő fényvédelemre is koncentráljunk legyen szó gyerekről, vagy felnőttről. Ha vízparton vagyunk, akkor használjuk többször, több rétegben a fényvédőket.

Az évente körülbelül 2500 embernél megjelenő melanoma az egyik legagresszívebb bőrráktípus, de nem elkerülhetetlen. A Magyar Dermatológiai Társulat szerint

50 éves kor felett minden ötödik magyar megtapasztalja a bőrrák valamelyik formáját.

A melanomák 70 százaléka eleve rosszindulatú daganatként jelenik meg a bőrön, és csak 30 százalék alakul ki már meglévő anyajegyből. Évente egyszer mindenkinek ajánlott részt venni egy alapos bőrvizsgálaton, különösen azoknak, akiknek sok anyajegyük van vagy bőrrákra hajlamosító a bőrük – világosabb, családi kórtörténetben már volt melanoma, sokat vannak napon, vagy mesterséges UV-sugárzásnak (például szolárium) vannak kitéve; de a szabálytalan anyajegyek is veszélyforrást jelenthetnek.

A rendszeres szűréssel elébe mehetünk a problémáknak, a fényvédő használata pedig egész évben ajánlott – olvashatjuk az Affidea és a Dr. Kelen szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.