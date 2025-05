Molnár Karolina kifejtette, a fejlesztések nyomán lehetséges országosan, illetve régióban vagy településen keresni az – akár beutalóköteles – szakrendelések szabad időpontjai között, sorrendbe rendezve a legkorábban elérhetőeket. Elmondta, hogy az alkalmazás egyre népszerűbb a lakosok körében, az EgészségAblak applikációt már több mint négymillióan töltötték le, és havonta 15 millió betegdokumentumot hívnak le róla. „Mindenkinek van otthon egy olyan fiókja, ahol a leleteket, zárójelentéseket, recepteket tárolja, az applikációval ez a telefonunkra költözött” – jegyezte meg.

Az országban bárhova lehet időpontot foglalni

A helyettes államtitkár mindenkit arra biztat, hogy használja az alkalmazást, amit nem bonyolultabb kezelni, mint például online szállásfoglalást intézni telefonunkról. „Voltak korábban olyan híresztelések, hogy ugyanarra az időpontra 50-en is bejelentkeztek a digitális előjegyzésben, ezt nem lehet megtenni, ugyanis van az ilyen problémákat megakadályozandó informatikai gát a rendszerben” – jegyezte meg.

A bejelentés után kipróbáltuk az új funkciót, megnéztük, ezzel mennyire gyorsulhat fel az ellátásunk az egyik nagy betegforgalmú szakterületen. Először időpontra szűrve, bőrgyógyászatra Pécsre 10 perccel később tudtunk volna szakorvoshoz menni, Budapestre keresve, másnap délelőtt 11-re be is jutottunk volna vizsgálatra. „Ezzel is jóval nagyobb szabadságot adunk az embereknek betegellátásuk menedzselésébe” – mondta Molnár Karolina, aki arra is kitért, hogy a felhasználók egyre jobban ismerik az új funkciókat, heti szinten ezer olyan előjegyzés történik, ami nem a lakcím alapján ellátási kötelezettséggel rendelkező szakrendelésre szól.

Azt illetően, hogy a lakhely szerint nem illetékes szakrendelők fogadják-e az embert, illetve előfordulhat-e, ha nem az adott intézménybe szól az eBeutaló, elküldik a beteget, elmondta: jogszabályi kötelezettségük van a területi kötöttség nélküli ellátásra a digitális előjegyzéseknél, amit az EgészségAblakon vagy a 1812-n keresztül intéznek a lakosok. „Ha mégsem fogadnák a beteget, jelezze az intézmény vagy a betegjogi képviselő felé” – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Az egészségértést is erősítik

Kőnig Róbert gyermeksebész, a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos felhívta a figyelmet az EgészségAblak applikáció Egészség A-tól Z-ig funkciójára, amely szakorvosok által lektorált, hiteles információkat ad közérthető módon a betegségekről, kezelésekről.

Havonta 350 ezren tájékozódnak a felületről, ami megegyezik az Egészségvonal.gov.hu-val

– emelte ki. Az Indexnek elmondta, hogy több mint 2500 betegségről információkat lehet találni ezeken a felületeken, de egészségmegőrzésre vonatkozó tájékoztatásokat is olvasni lehet az oldalon és az ezzel összeköttetésben álló applikációs menüpontban. Lapunknak hangsúlyozta, hogy tíz éve informatív tatalmak közösségi médiás közlésével dolgozik azon, hogy javuljon a magyarok egészségértése. Ezért is fogadja örömmel a hasonló kezdeményezéseket.

Felvetésünkre, hogy gyermekorvosként és betegtájékoztatásért felelős biztosként tervezi-e, hogy az egészségi állapotra és az egészséges életmódra vonatkozó témákat adaptálja majd a kicsik számára, az ő nyelvükön, azt mondta, hogy megfontolja az ötletet. Kérdésünkre elmondta, hogy miniszterelnöki biztosi feladatai mellett folytatja hivatását gyermektraumatológusként.

A fejlesztéseknél figyelembe veszik a betegvisszajelzéseket

Kőnig Róbert a betegelégedettségi visszajelzésekre is kitért, a kérdőív az ellátást követően azonnal felugrik az applikációban, eddig már 900 ezernél több válasz érkezett. Közlése szerint ezeket folyamatosan feldolgozzák, és beépítik az ellátás átalakításába.

Révai Róbert, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvos-igazgatója, megbízott főigazgatója ismertette, hogy az intézmény száz szakrendelésében foglalható időpont az applikáción keresztül. Kérdésünkre, hogy tapasztalatuk szerint az idősebb betegek élnek-e ezzel a lehetőséggel, elmondta: vannak, akik családtagjaik segítségével használják, illetve a 1812-n keresztül is lehet előjegyzést intézni, csakúgy, mint a szakrendelőben, telefonon és személyesen.

A betegvisszajelzéseket ők is nyomon követik, amit figyelembe vesznek az intézményi fejlesztéseknél. Fontosnak tartja a pácienskommunikációt, hogy mindenki kapjon az ellátásával kapcsolatban válaszokat. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy aki valamiért mégsem tudna a rendelésen megjelenni, az időpont lemondása vagy módosítása funkciót használja, teret adva ezzel más betegeknek a mielőbbi ellátásra.