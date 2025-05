Kormányinfót tartott csütörtök délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére elmondta, mérsékelt optimizmussal várja a német–magyar kapcsolatok alakulását, az ukrán–magyar kapcsolatokra az üzengetés a jellemző, és bízik az amerikai vámintézkedésekkel kapcsolatos megállapodásban, de többek között arról is beszélt, hogy Magyar Péter hangfelvétele lepkefing, a kormány kiterjeszti az árréscsökkentést a drogérialáncokra is, sohasem vetődött fel az Európai Unióból való kilépés, és a kormány nem akar beavatkozni a román elnökválasztásba.

Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtök délelőtt. Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a kormány hosszú ülést tartott szerdán, kiemelten foglalkoztak Ukrajnával, amire Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a beszéde külön is apropót szolgáltatott. A kormány azt látja, hogy az EU-ban, különösen az Európai Parlamentben és a bizottságnál rossz irányú folyamatok zajlanak. Az Európai Néppárt, amelynek a Tisza Párt is a tagja, eldöntötte, hogy Ukrajnát „kritikátlanul és feltétel nélkül támogatják”, gyorsított úton fel is vennék az EU-ba. Az első a gyorsított felvétel, a második a fegyverszállítások, a harmadik az orosz gáz- és kőolajszállítások megszüntetése.

A miniszter szerint ez gyakorlatilag azt jelentené,

ha a jelenlegi árakon kellene kiváltani az orosz kőolajat és gázt, akkor másfél-két milliárd euróval kerülne többe, mint amit most fizetnek.

A rezsivédelemre a költségvetésben pillanatnyilag fordított teljes támogatás összegét kellene a megnövekedett árakra fordítani, az áram és a gáz ára kétszeresére, két és félszeresére emelkedne. Úgy látja, az Európai Bizottság Ukrajna csatlakozásának árát elsősorban Közép-Európával, Magyarországgal és Szlovákiával kiemelten akarja megfizettetni, ami a rezsivédelem ellehetetlenülését jelentené.

Gulyás Gergely közölte, Magyarország szövetségeseket keres az EU-ban, már most is vannak, és még nagyobb számban lehetnek, az amerikai elnökválasztás óta pedig épp a mielőbbi béke és a gazdasági kapcsolatok normalizálásának irányába megy a folyamat.

A miniszter szerint a bizottság javaslata szándékosan árt Magyarországnak, valamint a közép-európai térség egészének, a diverzifikáció egyébként sem azt jelenti, hogy az egyik függésről a másik függésre állunk át. Fizikailag is nehezen lehetne Magyarország ellátását biztosítani.

A kormány kiterjeszti az árcsökkentést a drogérialáncokra is

Gulyás Gergely elmondta, az árrésstop bevált az élelmiszereknél, és nem fogadható el a kereskedőláncok indokolatlan profitja a háború által okozott bizonytalan helyzetben. Emiatt kiterjesztik az árréscsökkentést a háztartási cikkekre, drogérialáncokra is: 15 százalékos árrés jön a piperecikkeknél, ez mintegy ezer terméket érint. A miniszter elmondta, akár 30 százalék körüli is lehet átlagosan az árrés, valahol alacsonyabb, valahol magasabb. Azzal számolnak, hogy a döntés 10 százalék feletti árcsökkenéssel járhat az érintett termékeknél.

Az árréscsökkentés kiterjesztéséről elmondta, a cél, hogy az Árfigyelőbe bekerüljenek az iparcikkek is. Május 19-én lép hatályba a szabályozás, harminc termékkategóriára terjed ki, ezt hivatalosan is közzéteszik. Augusztus 31-ig vagy kilencven napig lesz érvényben, de lesz lehetőség a hosszabbításra.

Gulyás Gergely értékelése szerint a jövő évi költségvetés azon alapul, hogy nem Ukrajnára, hanem a magyar családokra fordítják a forrásokat, ez 4800 milliárd forintot jelent, és 800 milliárd megy rezsicsökkentésre. A költségvetés legnagyobb tétele a nyugdíjkiadás, benne az emeléssel, a nyugdíjprémiummal és a 13. havi nyugdíjjal, összesen 7700 milliárd forint összegben.

Vitályos Eszter arról adott tájékoztatást, hogy az elmúlt időszakban több mint 15 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások Magyarországon, benne útfelújítással, víziközműrendszer-korszerűsítéssel, vízelvezetőrendszer-fejlesztéssel, egészségház-átadással, iskolafejlesztéssel. A Demján Sándor Programra térve a kkv-k támogatását emelte ki a kormányszóvivő, aki azt is elmondta, hogy 19 ezren vettek fel munkáshitelt. Az 1+1 beruházásösztönző pályázat iránt 6800 vállalkozás érdeklődött, 1885 pályázatot már be is nyújtottak.

Gulyás Gergely Magyar Péter hangfelvételéről: Ez egy lepkefing

Magyar Péter csütörtök reggel közzétett egy hangfelvételt, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hallható. Gulyás Gergely erről elmondta, nem irigyli a balliberális sajtó azon újságíróit, akiknek komolyságuk látszatát megőrizve kell erről írniuk.

Mindannyian érezzük, hogy ez egy lepkefing. Nem történt semmi. A honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a katonáknak meg kell védeniük az országot, ami egy háború fenyegetettségében magától értetődő és helyes

– vélekedett a miniszter.

„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – idézte a közismert mondást, hozzátéve, a katonáknak nem a békére, hanem a háborúra kell készülniük, a haza védelmére, minden ország ezért tart fenn katonaságot. Hangsúlyozta, még nem is volt orosz–ukrán háború, de Orbán Viktor már akkor közös európai haderőről és haderőfejlesztésről beszélt.

Gulyás Gergely arról is beszélt Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel kapcsolatban, hogy a távozása összefügg azzal, hogy túllépett azokon a korlátokon, amelyeket a Honvédelmi Minisztérium szabott neki Ukrajna témájában. Megerősítette, hogy Slava Ukraina „harci felszólalással” fejezte be beszédét a NATO eseményén, és nem a kormány álláspontját képviselte. Gulyás Gergely szerint ez súlyosabb, mint amikor valaki a „saját zsírját közpénzen szívatja le”, ez súlyos függelemsértés, aminek Ruszin-Szendi Romulusz is tudatában volt.

„A különbség az, hogy mi ezért eltávolítottuk, a Tisza Párt pedig ezért felvette” – jegyezte meg a miniszter a volt vezérkari főnökről, hozzátéve, ha bármilyen jogos kritika a kormánnyal szemben felvethető, az az, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnök lehetett, de gyorsan le is váltották.

Gulyás Gergely az Indexnek: A kórházakban idén nyáron is gond lehet a klímákkal

Gulyás Gergely az Index kérdéseire is válaszolt. A miniszter mérsékelt optimizmussal várja a német–magyar kapcsolatok alakulását, miután Friedrich Merzet Németország kancellárjává választották. Főleg azért, mert a Zöld Párt nem tagja a koalíciónak, és bár számos vita van, több közös pont is lehet, például a migráció területén. A miniszter elmondta, hogy Orbán Viktor még szerdán levélben gratulált a kancellárnak a megválasztásához.

Az ukrán–magyar kapcsolatokra az üzengetés jellemző, Gulyás Gergely „nem a legjobb” jelzővel illette a kapcsolatokat. Ezt méltánytalannak érzi, főleg azért, mert a magyar történelem legnagyobb humanitárius segítségét hajtottuk végre, de Ukrajna erről nem beszél a köszönet hangján.

Az orosz fűtőanyagok esetleges tiltásáról elmondta, nem könnyű pótolni, de többéves készlet van Magyarországon. Az energetikában a beszerzés kizárólagos nemzeti jog, a kormány kiáll az uniós alapszerződés mellett, kész a vitára.

Az amerikai vámintézkedésekkel kapcsolatban megállapodást remél, mindenesetre biztató a rendelkezések 90 napos elhalasztása.

Takács Péter egészségügyi államtitkár ezen a nyáron sem zárja ki, hogy a klímákkal gond lesz a kórházakban, de a kormány egyre több légkondicionált termet vár, az ellátási főosztály dolgozik ezen.

Sohasem vetődött fel az Európai Unióból való kilépés

A miniszter arról is beszélt, hogy a jelenlegi Európai Bizottság Közép-Európa érdekeit nem képviseli, és az európai érdekeket az ukrán érdekek mögé helyezi, ami helytelen, káros.

Soha fel sem merült az Európai Unióból való kilépés, ezek mindig álhírek voltak, vagy szándékos megtévesztése a választópolgároknak

– tette világossá a miniszter Magyarország uniós tagságáról, jelezve, hogy jobban működő Európai Uniót szeretnének.

„Magyar Péter szavainak túl nagy jelentőséget tulajdonítani nem kell. Két dolgot mondott: eltörölné a mentelmi jogot, és nem lesz európai parlamenti képviselő. Ma európai parlamenti képviselőként kapaszkodik a mentelmi jogába, hogy köztörvényes bűncselekmények miatt ne kelljen felelnie” – fogalmazott Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy a Tisza végül is támogatja-e Ukrajna uniós tagságát. A miniszter kifejtette, a Tisza szavazói úgy döntöttek, hogy támogatják a csatlakozást, ráadásul a párt az Európai Néppárt tagja, amely szintén feltétlen támogatója a tagságnak.

Arra a kérdésre, hogy lát-e olyan jogilag aggályos ügyeket, amelyek ellehetetleníthetik a Tisza Párt indulását, Gulyás Gergely azt mondta, ezt csak a párt pszichésen nem teljesen kiegyensúlyozott vezetője állítja. A kérdést is abszurdnak tartja, Magyar Péter függőségben van Brüsszellel a mentelmi jog miatt, de ez független a pártja indulásától. A külföldi finanszírozás bűncselekmény lenne, de Gulyás Gergelynek nincs erről információja.

„Nem az a baj, hogy az Európai Bizottság Ukrajna megerősítését szorgalmazza, a segítségben Magyarország eddig is példát mutatott. Az a gond, hogy az erőltetett uniós tagsággal szétvernék a kohéziós rendszert, az energiaszankciókkal ezermilliárdos kárt okoznának Magyarországnak” – fejtette ki Gulyás Gergely, aki hangsúlyozta, Magyarország az unión belül egymással nem összefüggő ügyeket nem szokott összekötni, de keresik azokat a jogszerű lehetőségeket, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a bizottság elfogadja az orosz kőolaj- és gázimport tiltására vonatkozó javaslatot. Korábban is volt hasonló elképzelés, de Magyarország, Szlovákia és Csehország mentesítést kapott, mert egyhangú döntés szükséges az ügyben.

Az orosz energiahordozókról közölte, hogy Robert Ficóhoz képest mi finoman és szeretettel beszélünk az Európai Bizottságról, szövetségeseket keres a magyar kormány, és szerinte összejöhet egy blokkoló kisebbség az orosz energiahordozók tiltásának ügyében.

A miniszter elmondta, mit szól a Kollár Kingát, a tiszás európai parlamenti és fővárosi önkormányzati képviselőt érintő összeférhetetlenségi eljáráshoz, amely a politikus EP-ben elmondott szavai után indult. Úgy látja, semmilyen közbizalom nincs a képviselő iránt, aki mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne jusson hozzá az országot megillető forrásokhoz.

Polt Péter jelölése jó döntés volt

Gulyás Gergely a legfőbb ügyész pozíciójával kapcsolatban közölte, Polt Péter Fidesz-tag volt, de aktívan nem vett részt a politikában. A köztársasági elnök eldönti, kit jelöl. A miniszter úgy látja, Göncz Árpádot sok szempontból lehet kritizálni, de Polt Péter jelölése jó döntés volt. A miniszter azzal folytatta, hogy eddig Magyarországon a rendszerváltoztatást követően három legfőbb ügyész volt, ebből kettő a kommunista állampártnak tagja volt. Az egyikük kiváló jogászprofesszor, a másik elismert katonai ügyész, de senki nem tett megjegyzést a párttagságukra. Azt viszont vádként hozzák fel, hogy valaki harminc éve szakértői munkát végzett a Fidesznek, Gulyás Gergely ezt nem tartja méltányosnak.

Egyúttal hozzátette, a kormánynak az alkotmánybíró-választással kapcsolatban nincs hatásköre. A választásban ugyanakkor van szerepe, mert országgyűlési képviselő. A frakció még a héten, lehet, hogy már ma bejelenti az alkotmánybíró-jelölteket. A legfőbb ügyész esetében pedig a köztársasági elnöké a jelölés joga.

A magyar kormány nem akar beavatkozni a román elnökválasztásba

Gulyás Gergely a román elnökválasztásról úgy fogalmazott, hogy egy embernek nemcsak jelene, hanem múltja is van, de a magyar álláspont, hogy megvárjuk, ki lesz Románia új elnöke. A kormány számára az erdélyi magyarság az első, nem tudni, milyen együttműködés formálódhat, de azt sem tudjuk, ki lesz az elnök.

„A jelenlegi helyzetben nem kell a magyar kormánynak semmilyen formában beavatkozni a román elnökválasztásba – mondta Gulyás Gergely. – Románia szomszédunk, a megválasztott elnökkel együttműködnek.”

A miniszter beszélt többek között arról is, hogy

az ingatlanpiacon nem lesz árréscsökkentés;

a megválasztandó pápa sokaknak lelki vezetője is Magyarországon, de ez az államközi kapcsolatokban kevésbé jelentős, ugyanakkor a pápa államfőként állami partner is;

az új német kormánnyal kapcsolatban remény lehet, hogy a migrációban fordulat jöhet Európában;

a száj- és körömfájás-járványról jó hír, hogy két hete nem érkezett hír fertőzésről; a kártalanítás 10 milliárd forint körül lehet;

Matolcsy György jegybankelnök semmivel összefüggésben nem kereste Orbán Viktort;

a magyar állam és kormány képviselőinek nincs helyük május 9-én a moszkvai katonai parádén, mert a felszabadulás (megszabadulás) egyben egy újabb diktatúra eljövetelét jelentette;

a devizahiteleseket érintő európai bírósági ítéletről úgy fogalmazott, hogy jogalkotási kötelezettség nincs belőle, a bíróságok számára jelöli ki az ítélkezést, abban az esetben, ha a banki tájékoztatás tisztességtelen volt, akkor a banknak kell a teljes kárt viselnie.

(Borítókép: Gulyás Gergely 2025. május 8-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)