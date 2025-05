Robbant vagy kipukkadt a Magyar Péter által beígért és közzétett „őszödi beszéd”? Mindeközben tizenkilenc évvel az eredeti őszödi beszéd után Gyurcsány Ferenc távozik a parlamentből és a politikából. Ez a Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politikai térképen.

Csütörtök reggel Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közzétette az általa csak az „Orbán-kormány őszödi beszédeként” emlegetett előre beígért hangfelvételt, amelyen a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszél, hogy szakítanak a jelenlegi béketevékenységeikkel, és egy ütőképes hadsereget hoznak létre.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ő csupán azt fejtette ki, hogy egy Magyarország fegyveres védelmére kész és alkalmas hadsereget épít, „mert a békéhez erő kell”. A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hangfelvétellel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„ez egy lepkefing”, nem történt semmi, a honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a katonáknak meg kell védeniük az országot, ami egy háború fenyegetettségében magától értetődő és helyes.

Majd jött a napi bombahír: Dobrev Klára bejelentette, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke lemond a párt vezetéséről és országgyűlési képviselői mandátumáról, valamint visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. A DK-s európai parlamenti képviselő emellett közölte azt is, hogy elválnak Gyurcsány Ferenccel.

Nem durrant, csak pukkant?

Nagy Attila Tibor szerint az egyperces Szalay-Bobrovniczky-hangfelvétel tartalma nem alkalmas arra, hogy azt „Orbánék őszödi beszédének” lehessen minősíteni, mert nem olyan súlyú az elhangzott kijelentés. A politikai elemző rámutatott:

a kormány békeszólamait részben ugyan üti a hangfelvétel, de csak részben, hiszen maga a miniszterelnök és több más kormánytag korábban többször is beszélt a harmadik világháború fenyegető közelségéről és veszélyéről.

Ennek fényében – a politikai elemző úgy véli – a honvédelmi miniszter megfogalmazása, miszerint átállnak a háború felé vezető út nulladik fázisára, még illeszkedik is azokba a kormányzati nyilatkozatokba, amelyek a harmadik világháború lehetőségét vetették fel.

Nagy Attila Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Péter által közzétett hangfelvétel élét tompította az Indexen megjelent értesülés, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként egy NATO-tanácskozáson Ukrajnát éltette, a csütörtöki Kormányinfón ez is téma volt.

„Látható volt az is, hogy a Kormányinfón még a kormánykritikus újságírók sem tulajdonítottak olyan elsöprő jelentőséget Magyar Péter hangfelvétel-ügyének” – tette hozzá az elemző.

Utolsó ütés: Gyurcsány vitte a show-t

Emellett szerinte a hangfelvétel jelentőségét végképp csökkentette a délelőtti bomba hír, hogy Gyurcsány Ferenc lemond a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, és visszavonul a politikától.

Mivel egy volt miniszterelnök politikai pályafutásának végéről beszélünk, az ezzel kapcsolatos hír napokon keresztül dominálni fogja a magyarországi politikai életet. Magyar Péter hangfelvétele így nem tud nagyot szólni. Úgy is mondhatnánk, hogy Gyurcsány Ferenc utolsó politikai tettével – a távozásával – ütött egyet Magyar Péteren, mert elvonta tőle a figyelmet

– vélekedett Nagy Attila Tibor.

Az elemző azt is mondta: a Kormányinfón, Gulyás Gergely reakciójából – „lepkefing” – meg abból is adódóan, hogy Gyurcsány Ferenc távozása mindent felülír, biztos, hogy a hangfelvétel miatt nem kell távoznia a posztjáról a honvédelmi miniszternek. Nagy Attila Tibor még azt is megjegyezte, hogy a „lepkefing” kifejezés egyébként „velős és frappáns”.

Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált Gyurcsány Ferenc távozására, szerinte a Fidesz megpróbálta látszólag a legkisebb áldozatot meghozni a honvédelmi miniszter kiszivárgott botrányos mondataira, és „még egyszer utoljára bemondták, hogy Gyurcsány”.

