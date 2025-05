Dobrev Klára: Itt az én időm

Dobrev Klára közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy eljött az ő ideje, és harcolni fog tovább. Bár Gyurcsány Ferenc visszavonul és házasságuk is véget ér, kiemelte, hogy tudja miért, kikért csinálja tovább.

Miután csütörtökön bejelentették, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul a közélettől, és elválnak feleségével, pénteken újabb bejegyzést tett közzé Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője kijelentette, hogy folytatja a munkát.

Életem egyik legnehezebb döntése után, most először érzem igazán: nemcsak képes vagyok újra küzdeni, hanem talán soha nem voltam még ennyire készen rá. Van egy közösség, amit nem hagyhatok cserben. Ti vagytok azok. A mindennapokban küzdő családanyák, fiatalok, akik jobb életre vágynak itthon, vagy az aktív évek vége felé járók, akik még mindig tele vannak tervekkel és bizalommal. Hisznek, hisztek bennem, bennünk, hogy Magyarország ennél többet érdemel. Lehet igazságosabb, szolidárisabb, európaibb hely

– fogalmazott a bejegyzésben.

Hozzátette, nem azért folytatja, mert „már nem fáj”, hanem azért, mert „tudom, hogy miért csinálom”.

„Mert hiszek abban, hogy egy országot nem lehet sötétségben tartani, hogy a tisztesség nem gyengeség, hogy a szeretet és az empátia nem naivitás, hanem erő. Nem ígérem, hogy könnyű lesz. De azt igen, hogy végigmegyek ezen az úton. Mert most először nemcsak érzem, hanem tudom is: itt az én időm. És nem vagyok egyedül” – írta, hozzátéve: „Ez most már az én felelősségem. A mi közös felelősségünk. És én készen állok.”

A baloldal nem félhet a változástól

Mint arról az Index is beszámolt, Dobrev Klára csütörtökön bejelentette, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke lemond a párt vezetéséről, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. Az európai parlamenti képviselő emellett közölte azt is, hogy elválnak Gyurcsány Ferenctől.

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint: „A változások legtöbbször félelmet keltenek. Az ismeretlentől való félelem egyidős velünk; amit nem ismerünk, az gyakran annál is ijesztőbbnek tűnik, mint amiről már pontosan tudjuk, hogy mennyire az. Pedig a változás lehet jó is, a változás jelenthet lehetőséget is, mert nem minden rossz, ami ismeretlen.”

Dobrev Klára azt is közölte, hogy ezután mi következik: új elnökválasztás és új elnök. „A DK az egyetlen magyar párt, ahol az elnököt nem kongresszusi küldöttek szűk köre, hanem a párt teljes tagsága választja. Mindig így csináltuk, ezt tartjuk igazán demokratikusnak.”

Az elnökválasztásra heteken belül sor kerül, tájékoztattam az elnökséget, hogy a választáson elindulok

– jelentette be.

Az elnökválasztásig tartó átmeneti időszakban a pártot Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja. „Döntöttünk, változunk. A változás lehet jó is, a változás jelenthet lehetőséget is, mert nem minden rossz, ami ismeretlen” – húzta alá Dobrev Klára.

(Borítókép: Dobrev Klára 2024. május 23-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)