Merre tovább, DK? Megszólalt Gyurcsány Ferenc ideiglenes utódja

Dobrev Klára csütörtökön bejelentette: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke lemond a párt vezetéséről, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. Az európai parlamenti képviselő emellett közölte azt is, hogy elválnak Gyurcsány Ferenccel. A további részletekről itt olvashat.

Molnár Csaba azzal kezdte, a Demokratikus Koalíció közössége szerint Gyurcsány Ferenc volt a rendszerváltás óta a legtisztességesebb miniszterelnök, Magyarország parlamentáris demokrácia és jogállam volt, ahol egy koalíció hozta a döntéseket, nem egy miniszterelnök egy személyben. A kormányfő menetrend szerinti géppel utazott külföldre, fel sem vette a fizetését. „Gyurcsány Ferencet mindig a haza érdeke vezette, nem magát nézte, hanem az országot” – hangsúlyozta Molnár Csaba, hozzátéve: hálásak neki az elmúlt két évtizedért.

Gyurcsány Ferenc saját döntése alapján teljesen visszavonult a közélettől. A DK-ra új időszak köszönt. Dobrev Klára már bejelentette, hogy elindul a DK elnöki posztjáért. Meglehetősen biztosra veszem, hogy meg is fogják őt választani. Véget ér tehát a jobboldal gyurcsányozós silány világa, a DK új kezdetet nyit, Dobrev Klára vezetésével a magyar baloldal új útra indul. Mi nem játszunk kiszorítósdit, mint a Tisza, de nem is adjuk fel, mint a Momentum

– tette világossá a politikus, megerősítve: a DK mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet állít, közel nyolcvanat már be is jelentettek, valamint önálló listát is indítanak.

Molnár Csaba szerint mára a DK az egyetlen olyan, nem jobboldali párt Magyarországon, amelynek van esélye bejutni az Országgyűlésbe. Azokon csak mosolyognak, akik már temetik a pártot.

Dobrev Klára a Magyar Országgyűlésben folytatná az Európai Parlament helyett

Molnár Csaba a következő időszakról elmondta, a DK új elnököt választ, valamennyi párttag szavazhat. Az elnökválasztás szabályai: öt napon keresztül, online pártszavazáson döntenek a tagok. A pártszavazás május 28-án kezdődik, öt nap múlva ér véget.

Az EP-képviselő elárulta,

Dobrev Klára azt tervezi, hogy a következő parlamenti választásokat követően a Magyar Országgyűlésben folytatja a munkáját, de pártelnökként ideje nagy részét amúgy is Magyarországon fogja tölteni.

Gyurcsány Ferenc az országgyűlési mandátumáról is lemondott, helyére Rónai Sándor alelnököt, volt EP-képviselőt delegálják. A DK új frakcióvezetője politikai értelemben Dobrev Klára lesz, közjogi értelemben Sebián-Petrovszki László vezeti a frakciót.

Molnár Csaba később kitért arra is, Dobrev Klára készen állt arra, hogy akár azonnal a magyar parlamentben folytassa munkáját, de van egy furcsa jogi helyzet: a szabályozás homályos abban a kérdésben, hogy aki képviselői mandátumot szerzett, majd erről lemondott, az később ezt a mandátumot visszaveheti-e. Márpedig Dobrev Klára 2022-ben az ellenzéki listáról országgyűlési mandátumot is szerzett, amelyről lemondott. A jogászoknak inkább az volt a szakmai álláspontja, hogy ez nem lehetséges.

„Aki ilyen konteókat terjeszt, az vegyen alufólia sisakot”

Molnár Csaba Dobrev Klára tegnapi bejelentéséhez hasonlóan arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc véget kívánt vetni a jobboldal „hazug gyurcsányozásának”. Ami az időzítést illeti, a lemondott elnök a választás előtt egy évvel akarta meghozni ezt a döntést, hogy a DK-nak legyen egy éve az új vezetéssel felkészülni. Gyurcsány Ferenc kifejezetten kérte, hogy ne vele foglalkozzanak, ezért történt Dobrev Klára oldalán a bejelentés.

Molnár Csaba arra számít, hogy

a Demokratikus Koalíció 2026 után is ott lesz a parlamentben, ha pedig kormányváltás történik, akkor ott lesznek a következő kormányban is.

Az ideiglenes elnök cáfolta, hogy Gyurcsány Ferenc szándékosan időzített volna Magyar Péter tegnap közzétett hangfelvétele utánra. Molnár Csaba bár problémásnak tartja a honvédelmi minisztertől hallottakat, de a hangfelvételről egy időjárás-jelentés is elterelhette volna a figyelmet, sőt, a katolikus egyház is arra az időpontra időzítette a pápaválasztást, hogy „rátakarjon” Magyar Péter hangfelvételére. „Aki ilyen konteókat terjeszt, az vegyen alufólia sisakot” – jegyezte meg Molnár Csaba.

A DK bárkivel képes együttműködni, a feltételük, hogy a másik fél valóban kormányváltást akarjon, és elfogadja, hogy a baloldal nélkül nincs kormányváltás. Alapvetően úgy készülnek, hogy 106 jelölt és önálló lista, „ha valaki össze akar velünk fogni, az keressen minket”. Molnár Csaba elárulta, a Demokratikus Koalíció az általuk ismert mérések alapján 8-9 százalékon áll.

Gyurcsány Ferenc tegnap óta nem közszereplő, nincs olyan kötelessége, hogy újságírói kérdésekre válaszoljon

– közölte az ideiglenes elnök.

