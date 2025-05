Nem sokára benyújthatják a törvényjavaslatot, minden település élete megváltozhat

Már akár a tavaszi ülésszakban szavazhat az Országgyűlés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslat, mivel azt a jövő héten nyújthatja be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Amennyiben a javaslatot megszavazza az Országgyűlés, az akár már július 1-jétől érvénybe léphet.

Május 13-án, kedden nyújthatja be a kormány a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, amit akár még az idei tavaszi ülésszakban elfogadhatnak – erről beszélt a Blikknek Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

A javaslatnak a célja, hogy a települések korlátozhassák a betelepülést, valamint a településen kívülről érkezők ingatlanvásárlását. Mint arra a lap felhívja a figyelmet, a törvénytervezet öt olyan lehetőség szerepel, amivel egy település élhet, amennyiben meg akarja akadályozni a lakosságszám növekedését.

Ez az önkormányzatoknak akár többmilliós helyi adónövekedést hozhat, ugyanakkor a lakás- és háztulajdonosoknak hátrányokat is okozhat, amennyiben korlátozzák a lakások adásvételét. Mint arra a lap emlékeztet,

korábban a civil szervezetek arra hívták fel a figyelmet, a készülő törvény akár diszkriminatív is lehet a romákkal szemben,

ugyanakkor a tervezetben elméletileg szerepel a diszkrimináció tilalma.

A lapnak Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a törvénytervezet kapcsán azt mondta, hogy alapvetően változatlan tartammal nyújtják be, azonban van néhány technikai jellegű pontosítás, amit az önkormányzatok kértek. A miniszter emellett azt is elmondta, a teljes adásvétel-tilalom kapcsán még továbbra is konzultálnak.

Ennek oka, hogy több ingatlanpiaci befektető jelezte, az adásvétel-tilalommal csökkenhet a befektetett ingatlanjaik értéke, ezért a lap szerint elképzelhető, hogy ez végül kimarad a jogszabály által kínált lehetőségek közül.

Körülbelül háromszáz település élhet a szabályozással

Mint azt a lapnak Navracsics elmondta, Magyarországon összesen 3100 önkormányzat van, amelyek közül kétezernek csökken a népessége, amelyek kapcsán úgy számolnak, ők nem fognak élni a törvény adta lehetőségekkel. A maradék 1100-nak nő a népessége, közülük 800-an ezt kifejezetten üdvözlendőnek tartják.

Viszont van körülbelül 300 település, amelyek veszélyként élik meg a további népességnövekedést, és szeretnének valamit tenni ez ellen. Közöttük lesz olyan, amelyik igénybe veszi az öt rendelkezésre álló lehetőség valamelyikét

– fogalmazott Navracsics Tibor, aki emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a leendő törvény adta lehetőségeket nem kötelező alkalmazni.

A lap arról is kérdezte a minisztert, hogy mit szól a civil szervezetek kapcsán felhozott aggodalmakról, például a lehetséges diszkrimináció, valamint azzal a kritikával, hogy a törvény ellentmond a szabad ingatlanvásárlás és letelepedés személyes alapjoggal.

Előbbiről Navracsics azt mondta, a törvény kimondja a diszkrimináció tilalmát, és amint ennek gyanúja bármikor felmerül, akkor bírósághoz lehet fordulni, azonban a miniszter reméli, erre nem kerül sor. Utóbbi kapcsán Navracsics azt mondta, hogy nincs olyan alkotmányos alapjog, amely korlátozás nélkül érvényesülne.

A miniszter emellett arról is beszélt, hogy a törvényt majd nem lehet arra használni, hogy azzal csökkentsék egy település lélekszámát. Ha egy település már most túlnépesedett, akkor maximum annyit tehet, hogy a jelenlegi lélekszámban állapítja meg ezt a határt, viszont így is lesznek mentességi esetek, amikor ezt nem tudja érvényesíteni – például ha valaki az adott településen született, de időközben elköltözött és szeretne visszaköltözni, vagy közeli hozzátartozóihoz szeretne költözni.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2024. szeptember 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)