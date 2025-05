Tizenegy év fegyházbüntetést kapott a saját lányát molesztáló férfi

A Miskolci Járásbíróság 11 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre és végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte azt a férfit, aki éveken át molesztálta szexuálisan saját lányát – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vádlott 13-tól 19 éves koráig rendszeresen, akarata ellenére simogatta és fogdosta lányát. Miután a sértett elmúlt 14 éves, apja már rendszeresen csókolgatta is, valamint alsóneműjébe is benyúlt.

Egy alkalommal a lány már nem bírta elviselni a vádlott állandósult molesztálását, így ki akart menni a szobából, de ezt a férfi nem engedte. Visszarántotta a lányt, majd a szoba ajtaját kulcsra zárta és a sértett mobiltelefonját is elvette – írták.

A közlemény szerint a férfi ekkor azzal fenyegette meg lányát, hogy csak akkor adja vissza a telefont, ha megteszi, amire kéri. Mivel a sértett nem tett eleget a kérésnek, apja másnap reggelig bezárva tartotta. A lány a folyamatos molesztálás miatt 2022 őszén tett feljelentést a férfivel szemben.

A járásbíróság több pontban is bűnösnek találta a férfit, és az ítélet mellett azt is megállapították, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. A büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként vették figyelembe a vádlott büntetlen előéletét, de súlyosító körülmény volt a nagy számú halmazat, azon belül is az, hogy két cselekmény 5–10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, négy cselekményt pedig folytatólagosan követett el. Az ítélet nem jogerős.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.