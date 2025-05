Közösségi oldalán jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet. Az erről szóló döntést az elmúlt percekben adták át Ukrajna budapesti nagykövetének.

Magyarország kiutasított két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

„Amióta zajlik a háború Ukrajnában, egy egyre erősödő magyarellenes propaganda is zajlik. Most a legújabb magyarok ellen indított lejárató akciónak is pontosan az az oka, mint az eddigieknek mi magyarok békét akarunk, mi nemet mondunk a háborúra” – mondta.

„Mi nem tűrjük, hogy Ukrajnában ilyen lejárató akciókat indítsanak folyamatosan Magyarországgal, a magyar emberekkel szemben. Ezért a mai napon kiutasítottunk Magyarországról két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet. Az erről szóló döntést, jegyzéket Ukrajna budapesti nagykövetének az elmúlt percekben itt a Külügyminisztériumban át is adtuk” – tette hozzá.

Kémkedés gyanújával tartóztattak le két magyart Ukrajnában

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azt állítja, leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Ez az első ilyen eset az ország történetében, írja a Kyiv Post.

A lap szerint két magyar állampolgárt tartóztattak le, akik

adatokat gyűjtöttek Zakarpatszkaja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba.

Az SZBU szerinta letartóztatott két személyt a magyar titkosszolgálat toborozta az akciók végrehajtására. A közlemény szerint szerint a hatóságok tudják, hogy a magyar katonai hírszerzés mely ügynöke irányította az őrizetbe vett két személyt. Korábban mindketten az ukrán hadsereg alkalmazásában álltak. Az SZBU dokumentálta a magyar ügynökök minden lépését, és lakóhelyükön letartóztatta őket. A házkutatás alatt telefonokat és egyéb tárgyi bizonyítékokat foglaltak le. Most hazaárulással vádolják őket.