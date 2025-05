Elemző a kémügyről: Itt túl sok a gyanús összefüggés

Az Index Boros Bánk Leventét, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatóját kérdezte a pénteken történtekkel kapcsolatban, miszerint az ukrán titkosszolgálat azt állította, hogy leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Erre válaszként Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet.

A szakértő kijelentette, hogy az ügy a két ország kapcsolatára nincs jó hatással. A történtek mögött pedig a magyar és az ukrán kormány ellentéteit látja, többek között Ukrajna EU-csatlakozását. „Így jutunk el a belpolitikai folyamatokhoz” – mondta, majd megemlítette a Tisza Párt Nemzet Hangja, valamint a kormány véleménynyilvánító szavazását, s hogy az előbbi eredménye az lett, hogy a szavazók támogatták Ukrajna csatlakozását. Hozzátette, hogy a Nézőpont Intézet felmérése szerint az emberek kétharmada nem támogatja Ukrajna csatlakozását, azonban szerinte sem Magyar Péternek, sem Ukrajnának nem érdeke az, hogy ez kiderüljön. Valamint az ukrán elnök is bírálta, hogy Ukrajna EU-tagsága belpolitikai téma legyen. Azonban az ukrán EU-tagság minden EU-s államnak a belügye, mert mindeegyiknek jóvá kell hagyni egy újabb tagállam felvételét – jelentette ki.

Kiemelte, hogy mivel a kormány és a Tisza párt Ukrajna csatlakozásának témájában megnyilvánult, az már belpolitikai kérdésnek számít. Az ukrán elnöknek „nincsen köze ahhoz, hogy milyen belpolitikai viták folynak elméletben bármilyen kérdésről”. Ehhez kapcsolódóan pedig felhozta, hogy van a Tisza Pártnak egy nyíltan ukránbarát képviselője – utalva ezzel Ruszin-Szendi Romuluszra. Valamint ide kötötte a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, amelyen a magyar honvédelmi miniszter nyilatkozata hallható.

Aki arról beszélt, hogy háborús időben a magyar haderő fejlesztését és megerősítését hajtja végre a kormány. Ami megerősítette azt, amit eddig is tudtunk, hogy az a magyar kormánynak a politikája, álláspontja, amit most már évek óta konzekvensen képvisel. De ezt Magyar Péter úgy bírálta, mint hogyha kapcsolatban lenne ez Ukrajnával, az ukrán–orosz háborúval már közvetlen kapcsolat lenne, és Magyarország a háborúra készülne. Tehát itt is egy ukrán szálat hozott be ebbe a kérdésbe. És gyakorlatilag Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője bírálta a magyar haderő fejlesztését. Majd másnap, hogy, hogy nem, az ukrán titkosszolgálat másnap reggel pedig megtámadja Magyarországot azzal a váddal, hogy Magyarország Ukrajnával szemben kémkedik