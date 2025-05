Elbocsátották a visszaéléseket leleplező komáromi tanárt

Nem sokkal az érettségi szünet előtt elbocsátották állásából a komáromi Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum egyik tanárát, aki korábban több, az iskolát érintő botrányos ügyben is nyilvánosan felszólalt – köztük egy szexuális visszaélési esetben és a diákokat megszégyenítő gyakorlat ellen. A pedagógus jogi lépéseket fontolgat.

A Népszava információi szerint Balla Istvánt – aki angol- és német nyelvtanárként, valamint osztályfőnökként dolgozott az intézményben – arra hivatkozva küldték el, hogy „nem volt együttműködő a feletteseivel”. Az ügyben a Népszava többször érdeklődött a technikumot fenntartó Tatabányai Szakképzési Centrumnál, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál (NSZFH) is, de nem kaptak választ.

A kirúgott tanár jogi lépéseket fontolgat, ezért a részletekről egyelőre nem nyilatkozott.

Szégyenfal, szexuális visszaélés és egy botrányt okozó kolléga

Balla István már 2018-ban szembekerült az intézményvezetéssel, amikor a Tanítanék Mozgalom tüntetésén felszólalt egy különös iskolai gyakorlat ellen: a komáromi technikumban faliújságra tették ki azoknak a tanulóknak a nevét, akik valamilyen megrovásban részesültek. Ezt a módszert később az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala is jogellenesnek minősítette. A pedagógus tavaly ősszel is hallatta a hangját, amikor szerepe volt abban, hogy nem sikerült eltussolni az iskola korábbi igazgatójának ügyét, aki ellen végül szexuális visszaélés gyanúja miatt indult rendőrségi nyomozás. A volt igazgatót azzal gyanúsítják, hogy egy diáklánnyal létesített szexuális kapcsolatot.

Idén februárban egy újabb eset borzolta a kedélyeket az iskolában: a Népszava akkor arról számolt be, hogy több tucat diák és szülő tett panaszbejelentést az egyik oktató ellen. A bejelentés szerint a pedagógus trágárkodva beszél és méltatlan, sokszor félelemkeltő módon viselkedik a diákokkal, sőt, tanítás helyett többször is elaludt az osztályteremben, amit a diákok fényképekkel is bizonyítottak.

A botrányt fokozta, hogy ez a tanár a szexuális visszaélést sem ítélte el, sőt, helyeselte azt. Balla István ez ellen a kollégája ellen is többször felemelte a szavát. Miközben a kirúgott tanárt eltávolították az intézményből, a panaszokkal érintett másik pedagógus továbbra is az iskolában dolgozhat, annak ellenére, hogy a diák- és szülői jelzések nyomán átfogó vizsgálat indult ellene.