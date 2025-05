Ritka és halálos szövődményekkel járó betegség terjed Európában

A fertőzést parazita férgek okozzák, amelyek édesvízi csigákban élnek, és fürdés vagy úszás során a bőrön keresztül jutnak be az emberi szervezetbe. A betegség korábban főként a Szubszaharai Afrikában fordult elő, de az utóbbi években megjelenése Európában is dokumentált, főként Korzikán, Spanyolországban és Portugáliában. A The Telegraph arról írt kutatókra hivatkozva, hogy a fertőzés terjedését a megnövekedett migráció, a turizmus és a klímaváltozás is elősegíti.

A klímaváltozás hatalmas változásokat fog okozni a vírus terjedésében. Egyes területek szárazabbá válnak, más területeket pedig eláraszt az árvíz, új víztesteket hozva létre. Ez ahhoz vezet, hogy a csigák megváltoztatják az előfordulási helyüket, ami a schistosomiasis előfordulásának növekedéséhez és terjedéséhez vezet, új helyeken okozva járványkitöréseket

– osztotta meg baljós előrejelzését Bonnie Webster, a Természettudományi Múzeum Csiga Tanszékének vezető kutatója.

A korzikai esetek például Szenegálból érkezett emberekhez köthetők, akik valószínűleg megfertőzték a helyi csigapopulációt a vizeletükkel. A paraziták a vízből újra és újra bejuthatnak emberek szervezetébe, ahol akár évtizedekig is életben maradnak, és komoly szövődményeket – például hólyagrákot, meddőséget vagy szervkárosodást – okozhatnak. A becsült adatok szerint évente 15–20 ezer ember hal meg a fertőzés általi szövődményekben.

A betegség tüneteiként kiütés, köhögés, magas láz, hasmenés, izom-, ízületi és gyomorfájdalom tapasztalható.

A betegség különösen szegény, vidéki közösségekben terjed gyorsan, például mezőgazdasági vagy halászati munkát végzők, valamint olyan nők körében, akik fertőzött vízben mosnak, vagy végzik a házimunkát. A gyermekek is kiemelten veszélyeztetettek a gyenge higiéniai viszonyok miatt. Bár létezik hatékony gyógyszer, a hozzáférés sok afrikai országban korlátozott, és az ellátás az amerikai segélycsökkentések miatt tovább romolhat.

2021-ben több mint 250 millió ember fertőződött meg a betegséggel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint. Az esetek 90 százalékánál az derült ki, hogy az érintettek jártak korábban Afrikában. A schistosomiasis jelenlegi terjedése komoly figyelmeztetés arra, hogy a klímaváltozás és a globális mozgások hatására a trópusi betegségek már nem kizárólag trópusi problémák.