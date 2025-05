Ismét bejelentésre készül Dobrev Klára: A magyar baloldal új korszakát nyitjuk

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szombaton a közösségi oldalán jelentette be, hogy megnyitják „a magyar baloldal új korszakát”, amelyről vasárnap beszél először. A politikus csütörtökön közölte, hogy Gyurcsány Ferenc távozásával párhuzamosan elindul a DK elnöki posztjáért, majd leszögezte: „itt az én időm”.

A magyar baloldal új korszakát nyitjuk. Az új korszakról vasárnap 13 órakor beszélek először – közölte szombaton közösségi oldalán Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője. „Döntöttünk, változunk, mert a baloldal maga a változás!” – tette hozzá.

Ahogy arról beszámoltunk, Dobrev Klára csütörtökön jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke lemond a párt vezetéséről, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. Az európai parlamenti képviselő elárulta, el is válnak Gyurcsány Ferenccel.

Az elnökválasztásra heteken belül sor kerül, tájékoztattam az elnökséget, hogy a választáson elindulok

– jelentette be Dobrev Klára, hogy indul a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéért.

Pénteki bejegyzésében az uniós politikus hangsúlyozta, hisz abban, hogy egy országot nem lehet sötétségben tartani, hogy a tisztesség nem gyengeség, hogy a szeretet és az empátia nem naivitás, hanem erő. „Nem ígérem, hogy könnyű lesz. De azt igen, hogy végigmegyek ezen az úton. Mert most először nemcsak érzem, hanem tudom is: itt az én időm. És nem vagyok egyedül” – írta, hozzátéve: „Ez most már az én felelősségem. A mi közös felelősségünk. És én készen állok.”

Készen áll a változásra

A baloldal soha nem félhet a változástól, különösen ma nem – írta csütörtökön Dobrev Klára. „A baloldal maga a változás, így volt ez mindig is. Mi nem félünk változtatni. Változunk, és új korszakot nyitunk” – fogalmazott.

Amikor tombol az országban az elnyomás, a megbélyegzés, a törzsi világ; amikor a közügyek megvitatása tesztoszteronhősök emelt hangú acsarkodásában merül ki; amikor az orosz diktátor ártatlan ukrán civilek és családok lemészárlásával szeretne erősnek tűnni; amikor Trump és szélsőjobboldali multimilliárdosai felégetik az eddig békét és biztonságot garantáló nemzetközi rendet; amikor a jobboldal minden bajra, problémára csak gyurcsányozással képes válaszolni, lehetetlenné téve minden értelmes vitát. Ilyen időkben nekünk, baloldaliaknak fejest kell ugranunk a változásba

– fejtegette a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, aki később arról írt, hogy „életem egyik legnehezebb döntése után most először érzem igazán: nemcsak képes vagyok újra küzdeni, hanem talán soha nem voltam még ennyire készen rá”.