Hadházy Ákos szerint Tiborcz István kastélyában „luxivadászatot” kínál vendégeinek

Az ellenzéki politikus Facebook-posztban mutatta be Tiborcz István új üzletét, mely szerinte a turai kastélyban kínál luxusvadászatot a vendégeknek. Hadházy Ákos részletezi a honlapon és a közösségi oldalon található információkat. A luxizás fogalmát Lázár János építési és közlekedési miniszter említette kisvárdai fórumán, azóta Orbán Viktort is kérdezték vejének autóiról, de Magyar Péter is számonkérte Tiborcz Istvánt az állampolgársági kérelme kapcsán.