Bátonyterenyén is tiltakoztak a helyi akkumulátorfeldolgozó üzem ellen

Egy hónapja kezdett aláírásgyűjtésbe a nógrádi település lakossága a dél-koreai SungEel HiTech üzeme ellen, melyben két éve robbanás is történt. Berki Sándor országgyűlési képviselő és Orosz István bátonyterenyei polgármester szerint is ki kell vizsgálni az üzem működése körüli visszásságokat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium pedig ígéretet tett arra, hogy rendszeres ellenőrzi az előírások betartását a gyárban.

Péntek este lakossági fórumot tartottak Bátonyterenyén, melyen a településen működő akkumulátorfeldolgozó üzem bővítése ellen tiltakoztak, melyet nemrég jelentett be a a SungEel HiTech. A település lakói emiatt egy hónapja aláírásgyűjtésbe kezdtek, mintegy háromezren írták alá eddig a petíciót − hangzott el az RTL Híradó videójában.

2023 nyarán robbanás történt az üzemben, többen megsérültek, majd tűz ütött ki a gyárban, de egy ellenőrzésen még a kormányhivatalnokok is rosszul lettek. Bezáratták az üzemet, de 2024-ben újraindították, ami Berki Sándor független országgyűlési képviselő szerint elfogadhatatlan.

Ez a cég a híradásokban, mint ahogy már mondtam, úgy került be, hogy szinte az összes létező magyar jogszabályt megszegte, s emiatt olyan helyzetet teremtett, amely veszélybe sodorta az itt élő embereket

− mondta Berki Sándor.

Márciusban a dél-koreai cég munkatársai próbálták nyugtatni a képviselőket. Mint elmondták, megfelelő engedélyekkel rendelkeznek, valamint a tűz- és munkavédelmi oktatáson vettek részt a kollégáik – azonban a lakosság már nem bízik abban, hogy biztonságosan fog működni az üzem.

Egy helyi lakos megjegyezte, hogy a dolgozók többsége megbetegedett, nem kapnak levegőt. A lakók emiatt azt szeretnék, ha végleg bezárnák a gyárat.

Azok a bizonyítékok, amelyek a SungEel HiTech Hungary Kft. által elkövetett jogsértéssel kapcsolatban felmerültek, elegendőek ahhoz, hogy akár az ügyészség, akár a bíróság olyan döntést hozzon, ami az igazság érdekében és a teljes történések feltárása érdekében fog születni

− mondta Orosz István, Bátonyterenye polgármestere.

A kormányhivatal továbbra is minden rendelkezésre álló eszközzel, bejelentett és be nem jelentett helyszíni ellenőrzések során fogja nyomon követni, hogy az üzemben betartják-e a korábbinál is szigorúbb előírásokat − közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium.