„Jól tette, hogy visszavonult, nem ártott már, lássuk be, hogy egy kriptaszökevény volt”

Dobrev Klára csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be, hogy férje, Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció (DK) elnöki tisztségről és minden további posztjáról lemond, emellett a közélettől is visszavonul. A bejegyzésben azt is közölte, hogy elválnak. Az Index a hirtelen jött döntésről kérdezte az embereket, illetve arról, hogy milyennek látták Gyurcsány Ferencet.