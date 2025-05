Kövér László durván beszólt a Tisza Pártnak: Az bízzon bennük, akinek két édesanyja volt

Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerint Magyarország nem kíván beleszólni egyetlen másik állam belső választásaiba se. Hozzátette, bárkit is válasszanak meg Romániában elnöknek, a legfontosabb szempont számukra az ott élő magyarok közösségek jogainak, méltóságának és érdekeinek tiszteletben tartása. Elmondta, korábban több szomszédos ország esetében is megtörtént már, hogy az erős magyarellenes álláspont megváltozott.

Interjút adott a Mandinernek Kövér László a román elnökválasztással kapcsolatban. A házelnök szerint azt, hogy az erdélyi, illetve romániai magyaroknak ki a megfelelő államelnökjelölt, természetesen az ottani magyaroknak, jelesül politikai képviseletüknek, vagyis az RMDSZ-nek kell eldöntenie.

„Ezt a döntést teljes mértékben tiszteletben tartjuk és támogatjuk, ez mindig is így volt, tehát ebben semmi újdonság nincs” – tette hozzá. Kiemelte, hogy

Magyarország mint állam, illetve a kormány semmilyen ország belső választásában nem kíván állást foglalni, nem támogatják sem az egyik, sem a másik elnökjelöltet.

Hangsúlyozta, ez a voksolás a romániai választók belügye. Felidézte, arra már volt precedens, hogy az Európai Unió intézményei egy tagállam belső demokratikus döntését megkérdőjelezték, például a kétezres évek elején megpróbálták elszigetelni az akkor Wolfgang Schüssel kancellár által vezetett osztrák néppárti és szabadságpárti koalíciót. Hozzátette, hogy a politikában a türelem, a kitartás és a bölcsesség az, ami meghozza az eredményt, amit mindannyian remélnek.

Mi akkor is, még Európai Unión kívüli országként is kiálltunk az emberek szabad döntése mellett. Nem gondoljuk ugyanis, hogy az unió arra jött volna létre, hogy bármely ország belső viszonyaiba beavatkozzon, különösen olyan durván, ahogy azt az utóbbi időben egyre gyakrabban teszi, vagy hogy hol verbálisan, hol pedig különböző szankciókkal, megpróbálja megfegyelmezni a választókat

– mondta Kövér László.

Kövér László elmagyarázta, miről szól Orbán Viktor megszólalása

Hozzátette, Orbán Viktor miniszterelnök megnyilatkozása pusztán arról szólt, hogy Magyarország a választók döntése nyomán kormányzó erőkkel, akár a kétoldalú kapcsolatok, akár az adott országban élő nemzeti közösségek ügyeit tekintve, akár pedig a brüsszeli politikát, az európai uniós közös ügyeket illetően, hajlandó együttműködni.

Az Országgyűlés elnöke szerint a legfontosabb szempont minden esetben az ott élő magyar közösségek jogainak, méltóságának, érdekeinek tiszteletben tartása.

Kövér László arra is kitért, hogy az AUR elnöke „példátlanul messze ment” korábban a magyarellenes gesztusok és kijelentések megtételében, vagy akár akciók szervezésében, ezért teljes mértékben megértik és osztják az ebből fakadó aggodalmakat. Ugyanakkor Magyarország valamennyi potenciális partnerrel azzal a reménnyel kezdi meg az esetleges együttműködést, hogy ha ezek a problémák nem is helyezhetők zárójelbe, vagy nem is szüntethetők meg, legalább olyan folyamatokat tud elindítani, amelyek révén ezek az időben egyre kisebb jelentőségre tesznek szert.

Korábbi pozitív példák

A házelnök pozitív példaként hívta fel a figyelmet arra, hogy az első Orbán-kormány idején, Szlovákiában, Robert Fico miniszterelnöksége időszakában durva incidensek érték az ottani magyarságot, ma mégis az látható, hogy az unión belül az ismét Robert Fico által vezetett Szlovákia álláspontja áll szinte minden kérdésben a legközelebb Magyarországéhoz.

Az ő támogatásukra számíthatunk, és ők is a miénkre és noha koránt sincs a felvidéki magyarság helyzete ott, ahol lehetne, a kormányzati viszonyulás jelentős, pozitív irányú elmozdulást mutatott az elmúlt években a magyar közösség problémái iránt - fogalmazott Kövér László, hozzáfűzve, hogy Szerbia esetében, ahol az 1990-es, 2000-es években még magyarverésekre is sor került talán még szembeötlőbb a helyzet.

Kövér László úgy véli, a politikában a türelem és a kitartás, meg a bölcsesség az, ami meghozza azt az eredményt, amit mindannyian remélünk. Ez pedig szerinte az, hogy akár az erdélyi, akár a többi elszakított nemzetrész a saját, ezeréves szülőföldjén békében és háborítatlanul, sőt prosperitásban élhessen, s megtarthassa saját nyelvét, kultúráját, hitét és nemzeti önazonosságát.

„Mi mást várhattunk volna ettől a bandától?”

A Mandinernek arra a kérdésére, hogy a Tisza Párt szerint Orbán Viktor elárulta a határon túli magyar közösségeket, Kövér László az MTI szerint azt mondta:

Mi mást várhattunk volna ettől a bandától, mint azt, hogy egy Brüsszel meg egy Kijev javára elkövetett hazaárulás között, a lehető legelső érzékeny pillanatban nekirontanak a határon túli magyarokkal is fennálló nemzeti együttműködésnek? (…) Ezek nem tudnak mást, csak rombolni és gyalázkodni, ócska, nyilas meg olykor komcsi propagandával operálni. Bármihez is nyúlnak, az bemocskolódik – így van ez a nemzetpolitikával is. Az bízzon bennük a nemzeti ügyek tekintetében, akinek két édesanyja volt.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor május 9-én, péntek délután Tihanyban mondott ünnepi beszédet a felújított Tihanyi Bencés Apátság és a Szent Kristóf Zarándokház átadóünnepségén. A kormányfő kitért arra, hogy a román elnökjelöltek vitájában megszólították Magyarországot a kereszténységgel összefüggésben. Elmondta, hogy „a kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számítanunk kell egymásra”, és biztosította Románia jövendő elnökét, hogy Magyarország az együttműködés és az összefogás talaján áll, és nem fog támogatni semmilyen politikai retorziót vagy elszigetelést Romániával vagy annak vezetőjével szemben. A miniszterelnök szavait később megköszönte George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, Magyar Péter viszont azzal vádolta a kormányfőt, hogy elárulja az erdélyieket és a fejük felett magyarellenes politikusokkal szövetkezik.