Brutális pollenszezon vár az allergiásokra, ez milliókat érint

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy 2025-ben az átlagosnál is magasabb a levegő pollentartalma a tavaszi, kora nyári időszakban. A helyzetért részben a klímaváltozás okolható, ami miatt a melegebb évszakok kitolódnak, így a növények előbb kezdenek virágozni, és eregetni allergén szemcséiket.

Mint minden évben, a természet zöldülésével és a növények virágzásával együtt a pollenszezon is megérkezett. A szakemberek mérései alapján 2025-ben különösen magas az allergén szemcsék koncentrációja a levegőben, ráadásul az azokra érzékenyek száma is emelkedik – adta hírül a feol.hu.

A klímaváltozás hatására a tavaszok a megszokottnál melegebbek és hosszabbak, ami miatt a növények előbb kezdenek virágozni, ezzel a pollenszezon is előbb köszönt be, és tovább tart. Az olyan fajok esetében, mint például a nyír, a kőris, a platán vagy a tölgy, már komoly panaszokat okoznak, ráadásul szemcséik terjedését a szeles, száraz idő is elősegíti.

A portál felhívja a figyelmet arra, hogy

az előrejelzések alapján arra lehet számítani, hogy a következő hetekben tovább fog növekedni a pollenterhelés.

Megjegyzik, ezért is különösen fontos az allergiások számára a tudatos felkészülés és a megelőzés. Érdemes az interneten figyelemmel kísérni a napi pollenjelentéseket, és ha az értékük túl magas, az arra érzékenyeknek, ha tehetik, jobb mérsékelniük szabadtéri elfoglaltságaikat. A tüneteket a zárt térben való tartózkodáson túl több módszer is csökkentheti. A légszűrők használata, a rendszeres hajmosás és ruhacsere mind csillapíthatja az allergiások megpróbáltatásait. Azok számára, akiknek ez nem elég, orvossal való konzultálást követően antihisztaminok, orrspray-k vagy szemcseppek is rendelkezésre állnak.

Az allergia nem gyógyítható, de a fenti módszerekkel kezelhető, főleg ha az érintett időben reagál a problémára. A legjellemzőbb panaszok a nyálkahártya irritációja, orrfolyás, tüsszögés, torokkaparás, szemviszketés és levertség.