Négy hónapig nem lesz ügyeletes gyógyszertár Budaörsön

Július elejétől hónapokra megszűnik a gyógyszertári ügyelet Budaörsön – derül ki egy helyi patika bejáratán kihelyezett tájékoztatóból. A város polgármestere szerint ez is egy újabb központi intézkedés, amelynek következményeit a település próbálja kezelni – ahogy korábban az orvosi ügyelet ügyében is tette.

A Budaörsi Tescóban található patikánál jelent meg a kiírás, amely szerint július 2. és november 2. között szünetel a város gyógyszertári ügyeleti szolgáltatása – írja a Budaörsi Napló.

Takács Péter egészségügyi államtitkár még márciusban beszélt arról, hogy „átfogó reformok” lesznek a gyógyszerellátás területén. Mint mondta, új korszak jöhet az ügyeleti rendszerben és a gyógyszerkiadásban: személyre szabott megoldásokra készülnek, miközben átalakul a nagy értékű gyógyszerek támogatási rendszere is.

A részleteket a Magyar Gyógyszerészi Kamara vándorgyűlésén ismertették, ahol bejelentették: a fejlesztések összehangolására külön munkacsoport alakult Bidló Judit helyettes államtitkár és Hankó Zoltán, a kamara elnökének vezetésével.

A rendezvényen az is elhangzott: az országban jelenleg 23 olyan település van, ahol bár orvosi ügyelet működik, gyógyszertári nincs – ezen a helyzeten is változtatnának. Ennek érdekében most napirendre került a patikai és az alapellátási ügyelet rendszerének összehangolása.

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere elmondta, hogy keresik a megoldást.

Fontos, hogy mindenki tudja. Ez pontosan olyan központi (állami) intézkedés, mint az ügyelet városi megszüntetése. Azt is megoldottuk az állam helyett, erre is keressük a megoldást… És meg fogjuk találni!

– fogalmazott.

A portál információi szerint a helyi gyógyszertárak egy határozatot kaptak, és ez alapján írták ki a tájékoztatást.