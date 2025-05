Szeles, gomolyfelhős idővel indul a hét május 12-én, hétfőn. Az ország nagy részében több órára is előbújhat a nap, egyedül a délnyugati tájakon marad a borús idő, itt szemerkélő esőre is számítani lehet. Északkeleten kialakulhatnak záporok, ezek környezetében akár még jégdara is előfordulhat.