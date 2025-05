Magyar ötleteket is várnak az uniós kórházak fejlesztésére

Európa-szerte a kórházakban gondot okoz a hosszú várakozás, az elmaradt vizsgálatok és a bonyolult adminisztráció, ennek hátterében az elavult rendszerek használata áll – állítja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet egészségügyi szekciója. Az EIT Health ezért most a vezető portugál ULS de Coimbra kórházzal közösen olyan ötleteket keres, amelyek digitális megoldásokkal egyszerűbbé teszik az intézmények időpontkezelését, de az újszülöttellátásra és otthoni gondozásra is várnak pályázatokat az InnoStars program keretében. A legjobbak akár 10 ezer eurót és szakmai támogatást is kaphatnak a megvalósításra.