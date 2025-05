Egy ember meghalt, miután három kamion ütközött az M5-ös autópályán

Hétfőn életét vesztette egy ember abban a balesetben, amelyben három kamion ütközött össze Inárcs környékén, az M5-ös autópályán. Az egyik járműbe be is szorult az egyik utas, őt feszítőhengerrel szabadították ki, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt lezárták, a járműveket leterelik a sztrádáról.