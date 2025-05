Fény derült Magyar Péter őszödi beszédként és lepkefingként emlegetett hangfelvételének eredetére

Fény derült annak a hangfelvételnek az eredetére, amelyet Magyar Péter „az Orbán-kormány őszödi beszédeként” hozott nyilvánosságra. Úgy tudni, a szivárogtató más alkalommal is adott már át információt a médiának.

Magyar Péter a múlt hét elején jelentette be, hogy „néhány napja befújt az ablakon a szél egy dokumentumot”, amely szavai szerint az Orbán-kormány őszödi beszéde lehet. A Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel nyilvánosságra is hozta azt – az általa bizonyítékként emlegetett – hangfelvételt, amelyen Magyarország honvédelmi minisztere, Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszél, hogy szakítanak akkori béketevékenységeikkel, és egy ütőképes hadsereget hoznak létre.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hangfelvételéről a KormányInfón azt mondta: „nem irigylem a balliberális sajtó azon újságíróit, akiknek komolyságuk látszatát megőrizve kell erről írni. Mindannyian érezzük, hogy ez egy lepkefing. Nem történt semmi. A honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a katonáknak meg kell védeniük az országot, ami egy háború fenyegetettségében magától értetődő és helyes."

Hogy a hangfelvételt hogyan fújhatta be a szél az ablakon, az eddig rejtély volt, a Szabad Európa viszont időközben kiderítette. A lap úgy tudja, a felvétel Böröndi Gábor vezérkari főnök első állománygyűlésén készült 2023 májusában, nem pedig áprilisban, ahogy azt a YouTube-on közzétett videó borítója hibásan jelzi.

Az eseményen, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a „háborúhoz vezető út nulladik fázisáról” beszélt, több tucat főtiszt vett részt. Mivel nem számítottak szenzitív információk megosztására, biztonsági intézkedéseket sem vezettek be, így bárki könnyedén készíthetett hangfelvételt akár egy zsebében rejtegetett telefonnal is.

A Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálata szerint ugyanaz a tiszt készítette a felvételt, aki korábban Böröndi Gábor „pletykás sofőrökkel” kapcsolatos kijelentéseit is kiszivárogtatva próbálta kínos helyzetbe hozni a honvédség új vezetését. A személy, akit azonosítottak, beismerte tettét, valamint azt is, hogy más alkalommal is adott át információkat a médiának.

A források szerint ez a személy Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök támogatója volt, és valószínűleg rajta keresztül jutott a hanganyag Magyar Péterhez.

Elemzői vélemények szerint Szalay-Bobrovniczky szavai nem hasonlíthatók a valódi őszödi beszédhez, ráadásul a miniszter kijelentései lényegében megegyeznek azzal, amit Böröndi Gábor még kinevezése előtt a parlamenti meghallgatásán nyilvánosan elmondott a „háborút megelőző állapotról” és a „nulladik fázisról”.

A lap megjegyzi, hogy a történet azért is különösen érdekes, mert a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után egy nappal az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) bejelentette: két Magyarországnak dolgozó kémet fogtak el, akiknek feladata volt többek között az ukrán csapatmozgások megfigyelése Kárpátalján. A magyar kormány nem tagadta az ukrán állításokat, sőt, három ukrán diplomata kiutasításával lényegében elismerte, hogy az SZBU közlése tényeken alapul.

Mint megírtuk, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023. április 27-én mentette fel beosztásából Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, és kérte fel Böröndi Gábor altábornagyot a feladat ellátására.

Bár Ruszin-Szendi távozásának okát sokáig nem ismerhette meg a közvélemény, az utóbbi időben kiderült, hogy az altábornagy vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Slava Ukraina” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta.