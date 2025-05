A Momentum vezetése nem indítaná a pártot jövőre a választáson

Rövid közleményt adott ki hétfő délután a Momentum. Ebből kiderült, hogy a párt június eleji küldöttgyűlése dönt arról, hogy a Momentum indul-e a következő országgyűlési választáson.

A Momentum elnöksége a legutóbbi ülésén a nem indulás mellett foglalt állást, de a végső szót ebben a rendszerváltás szempontjából is kiemelten fontos kérdésben a teljes közösség egységben fogja meghozni, majd a továbbiakban képviselni

– olvasható a közleményben.

Az első lépés megtörtént: a Momentum elnöksége elfogadta a kezdeményezésemet, hogy ne induljon a párt a 2026-os választásokon. De nem állhatunk meg félúton, az 500 millió forintos Rendszerváltó Alapról is dönteni kell. A végső szót a rendkívüli küldöttgyűlés mondja ki mindkettőről június 7-én

– reagált a döntésre Fekete-Győr András.

A párt volt elnöke kifejtette: „Azért léptem politikai pályára, mert hiszek benne, hogy lehet másképp: hitelesen, tisztán, az ország szolgálatában. Hogy minden döntést ennek a mércének kell alárendelni. Aki a politikát hivatásnak tekinti, elsőként kell elutasítania a megélhetési politizálást. Ezért is örülök, hogy a Momentum Mozgalom elnöksége elfogadta a kezdeményezésemet, és úgy döntött, arra tesz javaslatot a június 7-i rendkívüli küldöttgyűlésének, hogy ne induljunk el a 2026-os rendszerváltó választáson. Hiszem, hogy ez a helyes, felelős és mindenekelőtt bátor lépés.”

Fekete-Győr András szerint ennyivel nem érhetik be: „A valódi rendszerváltás nem valósulhat meg pusztán azzal, hogy hátralépünk. Szükség van arra is, hogy aktívan, tevőlegesen elősegítsük a változást. Ezért javasoltam a párt parlamenti erőforrásaiból egy 500 millió forintos Rendszerváltó Alap felállítását is, amely egyértelművé tenné: a Momentum nemcsak beszél a rendszerváltásról, hanem aktívan tesz is érte. Ennek érdekében kezdeményeztem, hogy a Rendszerváltó Alapból a következő rendszerváltó missziókat támogassuk: 1. Segítsük a különböző ellenállási mozgalmakat, tüntetéseket, rendezvényeket, 2. Támogassuk a helyi rendszerkritikus sajtót, 3. Védjük meg és támogassuk az Orbán-rendszer politikai üldözötteit.”

A politikus úgy látja: „A Momentum nem tartozhat a megélhetési pártok közé, ezért a párt rendelkezésére álló erőforrásokat láthatóan, értelmesen és eredményesen kell felhasználnia a változás érdekében. Vannak helyzetek, amikor egyet hátra kell lépnünk ahhoz, hogy Magyarország kettőt léphessen előre. Most egy ilyen pillanathoz érkeztünk. De ahhoz, hogy ez valódi változást jelentsen, cselekedni is kell.”

Orosz Anna lemondott

Először Hajnal Miklós, a párt országgyűlési képviselője – aki Hegyvidéken egyéni mandátumot nyert 2022-ben – jelentette be, hogy 2026-ban nem indul újra a tisztségért. Tette mindezt azután, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke jelezte, egyéniben az eddig Hajnal Miklós képviselte választókerületben áll rajthoz.

Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője, az elmúlt időszak tüntetéseinek rendszeres résztvevője április végén már arról beszélt, hogy szerinte a Momentum nem lesz ott a következő ciklusban a parlamentben, ő pedig a képviselői után kampánytanácsadói pályára készül.

A következő lépés Orosz Annáé volt, aki Budapest 2-es számú választókerületében nyert egyéni mandátumot 2022-ben. A politikus május 5-én tette közzé, hogy lemond országgyűlési képviselői pozíciójáról, és 2026-ban sem indul.

Mindezek után érkezett Fekete-Győr András meglehetősen radikális javaslata. A párt volt vezetője május 7-én közölte, rendkívüli küldöttgyűlést kezdeményez. Célja, hogy a Momentum ne induljon a 2026-os választásokon, helyette állítson fel egy 500 millió forintos Rendszerváltó Alapot.