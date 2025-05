Az Erdő-ellenes kampánytól a XIV. Leó-párti örömünnepig, avagy az áldozatvédők szelektív felháborodása

Ferenc pápa április 21-i halálát követő napokban Erdő Péter magyar bíboros neve is felvetődött a lehetséges utódok között. Az esztergom-budapesti érsek iránti érdeklődésre nemcsak a nemzetközi média figyelt fel, hanem a hazai teológiai élet egyik ismert szereplője, Perintfalvi Rita is, aki azonnal határozott ellenakciót indított közösségi oldalain.

Perintfalvi a 2025. márciusi fejleményeket használta fel kampányához, amikor a SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) nemzetközi áldozatvédő szervezet hat bíboros ellen kezdeményezett eljárást, azzal vádolva őket, hogy eltussoltak vagy rosszul kezeltek egyházi személyek által elkövetett visszaéléseket. Az érdekvédelmi szervezetek azonnali vizsgálatot, átláthatóságot és indokolt esetben hivatalból való eltávolítást követeltek. Az érintettek között volt Erdő Péter és Robert Francis Prevost is – utóbbi a mostani XIV. Leó pápa. A lista szereplői az alábbi egyházi személyek:

Erdő Péter magyar,

Kevin Farrell ír,

Victor Manuel Fernandez argentin,

Mario Grech máltai,

Robert Francis Prevost amerikai

és Luis Antonio Tagle Fülöp-szigeteki bíboros.

„Hát igen, van a világon olyan hely, ahol léteznek olyan erős áldozatvédő szervezetek, amelyeket nem azzal lúgoznak fel, hogy telerakják egyházi személlyel, illetve a katolikus egyházhoz lojális szakértőkkel” – írta Perintfalvi, amikor a SNAP eljárást kezdeményezett többek között Erdő Péter ellen is, és hozzátette: „Remélem, ezzel mindennek az esélye 0 lett! Bár szerintem eddig is csak orbánista legenda volt, hogy Erdőnek valós esélye lenne.” (Erdő Péter bíboros esélyeiről, illetve a pápaválasztáson való szereplésről a konklávé után a The New York Times írt, amelyről itt számoltunk be.)

A SNAP és a konklávé előtti akció

A SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) 1989-ben alakult az Egyesült Államokban, alapítója Barbara Blaine, aki maga is papi szexuális visszaélés áldozata volt. A szervezet az egyházi szexuális visszaélések áldozatainak nyújt segítséget és képviseletet. Működése óta többször indított nagy figyelmet keltő akciókat, amelyek időnként vitatott megítélésűek voltak, mint 2017-ben is, amikor egy belső közérdekű bejelentésen alapuló per komoly botrányt okozott. A szervezet korábbi támogatásszervezője, Gretchen Rachel Hammond azzal vádolta a SNAP-t, hogy ügyvédekkel együttműködve anyagi haszonszerzésre használta az áldozatokat. A szervezet továbbá összetűzésbe került a katolikus egyházzal, amikor a nemzetközi büntetőbíróság elé akarta idézni XVI. Benedek pápát is, sőt információink szerint Ferenc pápát is beperelték – Erdő Péter esetében pedig a hatalommal való visszaélés lehetőségének kivizsgálását kérték.

A szervezet 2025 márciusában, Ferenc pápa betegségének idején indította útjára a Konklávéfigyelő kezdeményezést, a már említett hat bíborossal a listáján. Ez az időzítés és megközelítés több szempontból is vitatott volt, hiszen még életben volt Ferenc pápa. Pető Attila, akinek az ügyére a SNAP hivatkozott – a szervezet szerint a gyerekkorában egy pap által zaklatott fiú panaszait rosszul kezelte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye – Erdő Péterrel kapcsolatban, maga is kijelentette: „Azt is mondhatnám, hogy közöm sincsen ehhez a beadványhoz”, és problémásnak nevezte, hogy a SNAP nem egyeztetett vele a panasz benyújtása előtt.

Erdő Péter és Robert Francis Prevost egyházmegyéje is reagált a vádakra

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye értetlenül állt a SNAP kezdeményezése előtt, azt írták: „Döbbenten értesültünk a sajtóból a SNAP bejelentéséről, hiszen hogyan tussolhatta el a főegyházmegye ezt az ügyet, hogyha 2015 nyarán, a hivatalos bejelentés megérkezése után villámgyors döntés született?” – fogalmazott Zsuffa Tünde, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtószóvivője.

A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy 2015 nyarán, a hivatalos bejelentés után azonnal megkezdődött a kivizsgálás, a főegyházmegye többeket meghallgatott, majd körlevelet küldött ki arról, hogy felmentik az érintett papot a lelkészi megbízások alól. Az atyát nem sokkal később az ügy lezártáig el is tiltották a nyilvános papi működéstől. Zsuffa Tünde kiemelte, hogy 2016 júniusában a főegyházmegye kérte a pap laicizálását, aki „a legszigorúbb büntetést kapta úgy is, hogy a világi hatóságok nem ítélték őt végül el”. A laicizálás 2016 decemberében megtörtént, a rendőrségre az ügyről a bejelentést a főegyházmegye tette. A szóvivő elmondta, hogy az egyházmegye a sajtóból és a sajtótól érkező kérdésekből szerzett tudomást a SNAP bejelentéséről, a Vatikántól semmiféle eljárásról nem érkezett hozzájuk jelzés.

A perui Chiclayo egyházmegyében három nő azzal vádolta Robert Prevost bíborost (aki korábban az egyházmegye püspöke volt, azután pedig a Püspöki Dikasztérium prefektusa), hogy eltussolta két pap szexuális visszaéléseit, akik még kiskorúként bántalmazták őket. Az egyházmegye nyilatkozatban tagadta a vádakat, kijelentve, „nem igaz”, hogy Prevost eltussolta az ügyet, sőt állításuk szerint személyesen foglalkozott az áldozatokkal 2022 áprilisában, és az ügyet továbbították a Vatikánba is, ahol nem találtak elegendő bizonyítékot.

Perintfalvi Rita Erdő-ellenes kampánya és saját teológiája

A teológus azonban intenzív kampányba kezdett Erdő ellen, április végén még szavazást is indított követői körében ezzel a kérdéssel: „Akarjátok, hogy Erdő Péter legyen a pápa? Szavazzatok!” A posztban öt pontban sorolta fel, miért nem való Erdő pápának, megemlítve többek között azt is, hogy a SNAP áldozatvédő szervezet listájára „felkerült” a magyar bíboros. Perintfalvi nemzetközi nyilatkozatban is élesen fogalmazott: „Erdő Péter megválasztása szomorú tragédia lenne az egész világegyház számára, hiszen ő a hallgatásával és a passzivitásával hosszú évek óta masszívan támogat egy olyan rezsimet, amely lábbal tiporja azokat az evangéliumi értékeket, amelyeket Jézus megtanítani akart a világnak.”

Perintfalvi Rita nemcsak katolikus teológus, hanem feminista gondolkodó is, aki már több konkrét esetben nyíltan szembehelyezkedett a katolikus egyház hivatalos tanításával és a keresztény hagyománnyal. A teljesség igénye nélkül:

Amíg az egyház hivatalos tanítása a homoszexuális cselekedetet bűnnek tekinti, Perintfalvi ezt alapjaiban kérdőjelezi meg. Egy interjúban kijelentette: „Közkeletű tévedés, hogy a Biblia bűnként aposztrofálja a homoszexualitást”, ugyanis szerinte a Biblia nem ítéli el az azonos neműek közötti szerelmi kapcsolatot. Azt állítja, hogy a bibliai szövegek csak a nemi erőszakot, a kultikus prostitúciót vagy a pederasztiát ítélik el, nem a konszenzusos felnőtt kapcsolatokat.

Olyan bibliaértelmezést alkalmaz, amely szemben áll a katolikus értelmezési hagyománnyal. Szintén a 168 Órának adott interjújában azt állította, hogy a Bibliában összesen hét szöveg foglalkozik a homoszexualitással, de ezek egyike sem vonatkozik „felnőtt emberek önkéntes, szerelmen alapuló kapcsolatára”. Ezzel szembehelyezkedik az egyház kétezer éves értelmezési hagyományával.

2022-ben az egyházakból való kilépésre buzdította a híveket, ami miatt a Magyar Katolikus Püspöki Kar feljelentette a grazi püspöknél, ahol tanít.

Ádám Miklós, római katolikus pap, az Esztergomi Hittudományi Főiskola biblikumtanára szerint Perintfalvi munkássága „szakmaiatlan kijelentésekre” épül, és olyan értelmezéseket támogat, amelyeket erős prekoncepciók alakítanak, nem pedig a tudományos módszertan. Többen vélekednek úgy, hogy tanításai eretnek gondolatokat tartalmaznak, és ellentétesek a katolikus hit alapelveivel. Csakugyan részletes kritikai elemzést írt Perintfalvi munkásságáról Nagy Gergely volt református lelkész, ma teológus, de Ruff Tibor teológus, filozófus, valamint Molnár Ambrus és Molnár Csaba Bertalan református lelkészek is, akik elemző interjúsorozatban és teológiai szempontból kifogásolták Perintfalvi bibliaértelmezését.

XIV. Leó pápa, a lista és a hallgatás

A konklávé május 8-i döntése után azonban, amikor kiderült, hogy Robert Francis Prevost lett az új pápa XIV. Leó néven, Perintfalvi kommunikációja drámai fordulatot vett. Bár Prevost ugyanúgy szerepelt a SNAP listáján, mint Erdő Péter, a teológus erről a tényről teljesen megfeledkezett, és helyette lelkesen üdvözölte az új pápa megválasztását.

Örülhetünk! Marad a Ferenc pápai út és a modernizmus! XIV. Leó Ferenc pápa embere volt, és névadója egy igazi modernista pápa, ezért remélhetjük, hogy a reformok folytatódnak. Extra öröm: hogy nem hiába szavaztatok tegnap itt, az oldalamon több mint 10 000-en Erdő Péter bíboros megválasztása ellen! Látjátok, milyen erős a lobbierőnk?

– írta Perintfalvi a pápaválasztás után.

Később egy hosszabb posztban elemezte, miért lehet jó választás XIV. Leó, de a SNAP-listát ekkor sem említette. Ehelyett a következőket írta: „Szóval Viktor és Donald, ne reménykedjetek, XIV. Leó nem a ti pápátok!”

„Habemus papam” – az első amerikai egyházfő

Robert Francis Prevost, aki XIV. Leó néven lett pápa, a SNAP-listán szereplő kritika ellenére május 8-án, a konklávé második napján nyerte el a pápaválasztó bíborosok kétharmados többségének támogatását. Az 1955-ben Chicagóban született Prevost az első amerikai pápa az egyház történetében.

XIV. Leó május 9-én pontifikálta első szentmiséjét a bíborosok előtt a Sixtus-kápolnában. A szertartáson elhangzott homíliájában programadó gondolatként Szent Ignácot idézte: „Arról van szó, hogy félre kell állnunk, hogy Krisztus maradhasson, kicsivé kell tennünk magunkat, hogy őt ismerjék meg és dicsőítsék, fel kell emésztenünk magunkat a végsőkig, hogy mindenkinek lehetősége legyen megismerni és szeretni őt.”



XIV. Leó pápa május 12-én, a társadalmi kommunikáció világnapján több mint ezer újságírónak tartott audienciát a Vatikánban. Az egyházfő szolidaritását fejezte ki azokkal az újságírókkal, akiket bebörtönöztek, és felszólította a fogvatartóikat, hogy engedjék szabadon őket.

Szenvedésük emlékezteti a világot a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának fontosságára, hozzátéve, hogy csak a tájékozott egyének hozhatnak szabad döntéseket

− emelte ki a katolikus egyházfő, aki köszönetet mondott a sajtó képviselőinek, akik a konklávé idején dolgoztak.

A világ figyelme most az új pápára irányul, aki május 18-án mutatja be péteri szolgálatának ünnepélyes kezdetét jelző szentmiséjét a Szent Péter téren. Hivatalos programjának első pontjai között szerepel a bíborosokkal való találkozás, a Regina Coeli imádság a Szent Péter-bazilika erkélyéről, valamint a világsajtó képviselőivel való találkozás.

(Borítókép: Robert Francis Prevost amerikai bíboros részt vesz Ferenc pápa temetésén a Szent Péter téren 2025. április 26-án a Vatikánban. Fotó: Franco Origlia / Getty Images)