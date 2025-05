Babicsek Bernát édesanyja: ha a járőr jól végzi a dolgát, a fiam ma is élne

Mint korábban megírtuk, Babicsek Bernát színész-zenész 2021 decemberében halt meg füstmérgezésben. Hagymasütés közben elaludt, az olaj kifröcsögött, ez pedig füstöt és áramkimaradást okozott otthonában. A legutóbbi tárgyaláson a biztonsági őr, aki 2021-ben kiszállt Babicsek Bernát házához elmondta, hogy nem volt számára semmi gyanús jel, nem tudott arról, hogy valaki életveszélyben lenne. A februári tárgyalás váratlanul elmaradt, így ennek pótlására most került sor.

A Blikk információi szerint a legutóbbi ülésen egy olyan tanú szólalt meg, aki ugyanannál a biztonsági cégnél dolgozik, mint a vádlott. A kivonuló járőrként dolgozó férfi azt mondta: ha a helyszínen bármilyen életjelre – például beszédre vagy horkolásra – lesz figyelmes, köteles jelenteni az ügyeletnek. A tragédia éjszakáján az ügyelet is próbálta elérni Babicsek Bernátot, de nem kapott választ.

– fogalmazott Borbély Zoltán ügyvéd, a művész családjának jogi képviselője.

A bíróság felvételeket is levetített: az elsőn a vádlott hajnali fél négy körül elemlámpával körbejárja az épületet. Egy másik videón hallható, amint horkolást észlel, de a diszpécsernek azt mondja: „ nem akarta felébreszteni a bent alvó férfit, mert megijedne”. A legutolsó felvételen már csak Babicsek Bernát horkolása hallatszik – ez volt az utolsó hang, ami tőle fennmaradt.

Ma olyan dolgokat hallottunk, amik azt sugallják, hogy a vádlott jól végezte a munkáját. Továbbra is az a véleményünk, hogy a járőr felelőtlenül végezte a munkáját. Nem is gondolt bele abba, hogy baj történhet. Azt mondta, még a kilincset sem nyomhatja le egy ilyen helyzetben, a szakérő szerint viszont ahhoz, hogy meggyőződjenek arról, hogy az ingatlan zárt állapotban van, igenis oda kell menni és le kell nyomni a kilincset. A felvételekből kiderül, hogy az őr láthatta volna a házban gomolygó füstöt. Akkora volt a füst, hogy Bernát összes ruhája, amiket a mai napig őrzünk, a csukott ajtón keresztül, a zárt szekrényeken belül is kormos lett. Nem azt mondom, hogy ez a férfi gyilkos, vagy hogy megölte a fiamat, de a felelőtlensége miatt halt meg Bernát. Ha jobban odafigyel, megmenthette volna a fiamat, hős lehetett volna. Ha tovább ottmarad az épület előtt, és nem ül be a kocsijába, akkor talán rájött volna, hogy az a füst, amit lát, az nem a kéményből jön, hanem a házból, és kiderül számára is, hogy baj van