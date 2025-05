Megalapították a Duna Pártot, azonban Szabó Bálint nélkül

Május 5-én Leel-Őssy Gábor megalapította a Duna Pártot – írja a HVG. A politikust korábban kizárták a Demokratikus Koalícióból (DK), a párt szerint azért, mert magatartása súlyosan sértette a párt politikáját, működési elveit, normáit, korábban azonban az akkori pártelnök, Gyurcsány Ferenc lemondását szorgalmazta.

A Duna Pártot eredetileg az akár a névadó folyóba is beugró, trombitáját soha otthon nem hagyó Szabó Bálint jelentette be, még április 11-én.

A portál megjegyezte, Leel-Őssy a cégbírósági adatok alapján már januárban elindította a folyamatot. A létesítő okiratot február 17-én állították ki, és ő lett a pártelnök. A politikus elmondta, hogy meg akarta előzni Szabó Bálintot, aki a név ellenére nem a Tisza Párt ellen hozta létre pártját.

Leel-Őssy szerint a párt egyértelmű célja a kormányváltás, „ha ez a Tisza segítését jelenti, akkor készen állunk rá” – mondta, majd hozzátette, hogy a Tisza Párt környékén is vannak elégedetlenek, és szívesen lát mindenkit, a „Tiszából kiábrándultakat” is.

A párt alapítója a 2026-os választásokon való részvételről való megszólalást még korainak tartotta, azt azonban elmondta, hogy Magyarország helye az EU-ban van ideákban, őszinte, demokratikus párbeszédben gondolkodnak, és minden körzetben a legesélyesebb jelöltet támogatnák. Elmondása szerint nem a kampánypénzekért vagy az állami támogatásokért jöttek létre, „a Duna nem bizniszpárt, hanem a demokrácia őrzője kíván lenni, ezért nem is trombitaversenyt, hanem párbeszédet hirdetünk”.

A lap felkereste Szabó Bálintot is, aki állítása szerint számított erre, és a bírósági bejegyzésük elhúzódása miatt tudták beelőzni, ami szerinte arról tanúskodik, hogy a hatalom tart tőle. Terveit viszont nem adja fel, ha más néven is, de mindenképp lesz pártja, és mind a 106 egyéni választókerületben elindulnak a választáson.

A Tiszával versenybe szálló Duna Párt már tavaly felmerült

Ungár Péter, az LMP társelnöke a hvg360-nak adott interjújában már szeptember közepén megemlítette: „Úgy tudom, hogy az ellenzék budapesti egyéni országgyűlési képviselői, akiknek a pártjai 2026-ban már valószínűleg nem jutnak be a parlamentbe, arra készülnek, hogy létrehozzák a Duna Egyesületet, ami majd koordinál a Tisza Párttal, így azt remélik, újrázni tudnának anélkül is, hogy be kellene lépniük a Tisza Pártba.”

Később Magyar Péter a Telexnek azt állította, hogy „jelenleg van egy szerveződés Budapesten”, amely az ellenzéki országgyűlési képviselők nem DK-s részét érinti. A Tisza elnöke úgy fogalmazott, hogy „zajlik a Tisza Párttal szemben egy Duna Egyesület- vagy Duna Párt-kooperáció”. A politikus szerint párbeszédes, momentumos és MSZP-s képviselők „zsarolási potenciált” építenének, de ebbe a Tisza nem megy bele, Magyar Péter pedig jó szervezkedést kívánt.

Lapunk úgy tudja, hogy szűk körben valóban zajlottak beszélgetések egy lehetséges együttműködésről, de nyilvánosan több budapesti ellenzéki képviselő is cáfolta a Duna Pártra vonatkozó tervet.