Judeo-bolseviknak nevezte Dobrev Klárát egy egri fideszes politikus

Rák Sándorné, az egri képviselő-testület Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának elnöke Facebook-oldalán osztott meg egy olyan bejegyzést, amely „genetikailag magyarellenesnek” és „judeo-bolseviknak” nevezte Dobrev Klárát, valamint Apró Antalt. A politikus azóta törölte a posztot, és bocsánatot kért, de Dobrev Klára és az MSZP is reagált a bejegyzésre, melyben utóbbi távozásra szólította fel Rák Sándornét.

Rák Sándorné egri fideszes önkormányzati képviselő nyíltan antiszemita bejegyzést osztott meg Facebook oldalán, amely többször „judeo-bolseviknak” nevezi Dobrev Klárát és nagyapját, az egykori állampárti politikust, Apró Antalt.

A bejegyzés Mansfeld Péter, az 1956-os forradalom mártírjának kivégzésével kapcsolatban azt állította, hogy „Dobrev Klára nagyapjának, a judeo-bolsevik Apró-Klein Antalnak az akasztófáján” halt meg.

A képen egy másik szövegben az szerepel, hogy a Demokratikus Koalíció képviselője „genetikailag magyarellenes”.

Dobrev Klára, a népgyilkos Apró-Klein Antal unokája és John-Paul pápa ellenes merénylet szervezőjének, a bolgár állambiztonsági tisztnek a leánya, a Judeo-bolsevik, genetikailag prediszponált magyarellenes, rasszista tömeggyilkos akar Magyarország miniszterelnöke lenni. Nem kérünk belőle!! Számára egy választás van csupán: tűnjön el Magyarországról!

– írta a bejegyzésben a politikus.

Rák Sándorné az egri képviselő-testület Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának elnöke, előtte pedig a helyi általános iskolákban és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban tanított.

A képviselőnő a posztot azóta törölte, és egy bocsánatkérő bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, ahol elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott vagy megsértett május 12-i tartalmával.

A megosztáskor nem fordítottam kellő figyelmet a bejegyzés tartalmára, tehát nem olvastam el azt figyelemesen. Most, hogy elolvastam, hangsúlyozom, a poszt tartalmával én sem értek egyet! A megosztásomat töröltem. Még egyszer őszintén elnézést kérek minden érintettől, és tanulva a történtekből, a jövőben fokozott körültekintéssel fogok eljárni

– fogalmazott.

Reagált az MSZP a botránnyal kapcsolatban

A Magyar Szocialista Párt sajtóközleményt írt Rák Sándorné megosztása miatt, melyben elítélték a fideszes képviselő posztját, elfogadhatatlannak nevezték, melynek nincs helye a magyar közéletben.

Az egri Fidesz ismét tanúbizonyságát adta annak, hogy képtelen levetkőzni a szélsőséges, kirekesztő attitűdöt. Rák Sándorné, a városi kulturális bizottság elnöke, és aki elvileg a város kulturális életét hivatott szolgálni, a közösségi médiában olyan gyűlöletkeltő tartalmat osztott meg, amely minden jóérzésű ember számára elfogadhatatlan.

A bejegyzésben egy személyt – függetlenül attól, hogy politikus vagy civil – olyan kifejezésekkel illetett, mint „judeo-bolsevik" és „genetikailag-prediszponált”. Az ilyen szavak a rasszista, antiszemita ideológiák szóhasználatát idézik, amelyeknek nincs helye sem a közéletben, sem a kultúra területén, sem sehol Magyarországon.

Emlékeztetünk: 2012-ben, a Székhelyi József színművész egri fellépésének megakadályozása kapcsán kirobbant botrány után Orosz Lászlóné, az akkori kulturális bizottság fideszes elnöke kénytelen volt lemondani tisztségéről. Az ügy országos felháborodást váltott ki, és diplomáciai következményekkel is járt, például Izrael budapesti nagykövete lemondta egri látogatását.

Az MSZP szerint, aki ilyen gyűlöletkeltő eszméket terjeszt, annak nemcsak a kulturális bizottság éléről, hanem a közéletből is távoznia kell. Hasonló esetekben korábban is elvárták a felelősök lemondását, így most sem lehet más a mérce.

Az MSZP határozottan kiáll amellett, hogy Magyarországon, Egerben és a közélet minden szintjén zéró toleranciát kell tanúsítani a rasszizmussal, antiszemitizmussal és mindenfajta kirekesztő, gyűlöletkeltő megnyilvánulással szemben.

Stop rasszizmus! Stop gyűlöletkeltés! Rák Sándornénak azonnal távoznia kell a közéletből!

Dobrev Klára reakciója

Dobrev Klára is az eredeti bejegyzésre utalva írta le véleményét közösségi oldalán, melyben úgy fogalmazott, hogy „nem ez az a világ, amit építeni szeretnék”. Hozzátette, hogy „a politika nem attól lesz erős, hogy megalázunk másokat”.

A Demokratikus Koalíció képviselője megjegyezte, hogy „nem attól lesz igaz, hogy hangosabbak vagy durvábbak vagyunk. A bohócos, gúnyos, földbe döngölős – most épp engem gyalázó sítlus, ami a jobboldalról jön − nem a mi utunk”.

Én az odafigyelésben hiszek, még akkor is, ha nagyon mást gondolunk a világról. Lehet vitázni úgy, hogy meghallgatjuk egymást, figyelünk a másikra, mert csak így őrizhetjük meg a méltóságunkat. De ebbe nem férnek bele a röhögős, bohósos, vagy még durvább emojik. Nálam nagyon nem. És ezen én nem akarok változtatni. Ezért csinálom másképp.

− írta posztjában Dobrev Klára.

(Borítókép: Dobrev Klára 2024. május 3-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)