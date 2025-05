A közelmúltban Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy végső esetben adminisztratív eszközökkel próbálhatják meg ellehetetleníteni az indulását a választáson. Úgy fogalmazott: „adminisztratív módon próbálják majd levenni a tábláról”. A kijelentést Lázár János határozottan visszautasította, hangsúlyozva: a Fidesz vezetői „nem olyan emberek”.

Az ATV Start című műsorában Fodor Gábort is megkérdezték arról, hogy elképzelhető-e egy ilyen forgatókönyv, vagy normális választásokra számíthatunk 2026-ban. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója szerint ez nem történhet meg, mivel Magyarországon ez nem szokás. Ugyanakkor hozzátette: a politikai viták hangneme sokszor túlmutat a megszokotton.

„Sajnos szokássá vált a revolverezés, az, hogy egymást lehallgatják a felek, és ezeket nyilvánosságra hozzák, ezek mind kultúra romboló lépések”– fogalmazott, azt is hozzátéve: ennek ellenére nem számít arra, hogy itthon bárkit mesterségesen távol tartanának a választásokon való részvételtől.

2006 tanulsága: nemcsak a választást kell megnyerni

A beszélgetés apropóját Fodor Gábor Indexen megjelent véleménycikke adta, amelyben párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és a 2004 utáni MSZP-stratégia között. Emlékeztetett: akkor Gyurcsány Ferenc vezetésével a szocialisták úgy döntöttek, hogy a súlyos problémák kezelését elodázzák, és mindent a 2006-os választás megnyerésének rendelnek alá. Ez rövid távon sikeres volt, de hosszabb távon politikai összeomláshoz vezetett. Fodor arra figyelmeztetett: hasonló mentalitás 2026 előtt is komoly károkat okozhat. A műsorban arra a felvetésre, hogy az MSZP viszont megnyerte a 2006-os választást, Fodor Gábor úgy reagált az pirruszi győzelem volt, azaz túl nagy ára volt a sikernek. Meglátása szerint a majd húsz évvel korábbi történések is rávilágítanak, hogy az ilyen hozzáállásból már középtávon problémák lehetnek.

Buktató lehet a magas költségvetési hiány

Egy friss gazdasági adattal is alátámasztotta aggodalmait: az idei első negyedévben olyan magas költségvetési hiányt mértek, amire az elmúlt 25 év alatt csak egyszer volt példa. „Választások előtt ez a veszély szinte minden kormányra leselkedik, és általában nem szoktak belőle jól kijönni” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta: míg 2010 és 2022 között az Orbán-kormány komoly figyelmet fordított az államadósság csökkentésére és a költségvetési fegyelemre, az elmúlt években ez a tendencia megfordult. „A nagy túlköltekezések miatt felborult a költségvetési egyensúly. A kormány számíthatott arra, hogy majd valahogy rendezi ezt a dolgot, betömködi a lukakat, de bekövetkezett az orosz-ukrán háború. Ez pokoli mértékben meglökte az energiahordozók árát, ezt tetézték a szankciók"– elmlítette az idáig vezető külső körülmények sorában. „Valójában a problémák már a belső döntések miatt elkezdődtek, sajnos úgy látom, hogy most is haladunk a felé, hogy ez az egyensúly nem fog helyreállni”– értékelte.

Európa mint ellenségkép?

Fodor Gábor véleménycikkében amellett is érvelt, hogy Magyarország mindig is a Nyugathoz tartozott, és stratégiai érdekei továbbra is az Európai Unióhoz és a NATO-hoz kötődnek. Ennek ellenére – mutatott rá – a kormány narratívájában egyre gyakrabban jelenik meg az az állítás, hogy „Brüsszel meg akarja buktatni a magyar kormányt, és egy bábkormányt akar a helyébe állítani”, amit a kormány szerint a Tisza Párt képviselne. Az ATV műsorvezetője rákérdezett: volt-e bármikor példa arra, hogy az Európai Unió megbuktatott volna egy tagállami kormányt, és bábkormányt helyezett volna a helyére. Fodor Gábor szerint nem volt ilyen, de az kétségtelen, hogy az Európai Uniós vezetőket érheti az a kritika, voltak törekvések arra nézve, hogy befolyásolni tudják egy adott ország belpolitikáját. Példaként hozta fel Lengyelországot, és Olaszországot. „A lengyeleknél bejött, mert Donald Tusk nyert, akit favorizáltak az európai döntéshozók. Olaszországban nem, mert ott Giorgia Meloni nyert”– fejtette ki.

Fodor ugyanakkor hangsúlyozta:

A magyar kormány részéről súlyos hiba, hogy ellenséget akarnak kreálni kulturális, történelmi, gazdasági otthonunkból, Európából, bár évszázadokig küzdöttünk azért, hogy ide tartozzunk

Ráadásul más országok választásainál sokszor bocsátkozott véleménynyilvánításba a magyar kormány egy-egy jelöltet illetően.