A momentumos Gelencsér Ferenc sem indul a 2026-os választáson

A Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője, korábbi elnöke, Gelencsér Ferenc is bejelentette, hogy nem indul a jövő évi választáson, április 5-én választókerületi pozíciójáról is lemondott. „A rendszerváltás a cél” – indokolta Facebook-oldalán a döntését.

„Nem indulok a 2026-os választáson, mert a rendszerváltás az elsődleges cél! Éppen ezért április 5-én lemondtam a Momentumon belüli választókerületi felelős pozíciómról is” – írta közösségi oldalán bejegyzésében Gelencsér Ferenc, aki 2022 és 2023 között a Momentum elnöki posztját is betöltötte, jelenleg pedig a párt országgyűlési képviselője.

Nyilvános közleményében visszatekintett az elmúlt közel egy évtizedre, amelyet aktív momentumosként élt meg. Felidézett több olyan meghatározó élményt is, amelyek szerinte nemcsak politikai, hanem emberi szempontból is formálták őt az elmúlt évek során.

Úgy véli, az elmúlt húsz évben nem sikerült felzárkóznunk Európához: sem az életszínvonal, sem az életminőség, sem a társadalmi jólét tekintetében. Szerinte ma a fiatalok jelentős része nem lát perspektívát az országban, ezért egyre többen döntenek a külföldre költözés mellett, és az itthon maradók is egyre romló közéleti és emberi viszonyok között próbálnak boldogulni.

A közbeszéd eldurvult – írja –, és az emberek is egyre türelmetlenebbek, elutasítóbbak egymással. Úgy érzi, a helyzet már túlmutat a belpolitikai kérdéseken, és nem csupán Magyarország uniós tagsága került veszélybe, hanem azok az alapvető értékek is, amelyek egy demokratikus, élhető és összetartó társadalom működéséhez szükségesek. Ezek között említi a józan észt, az emberséget, az egymás iránti figyelmet, a türelmet, a toleranciát és a jövő iránti felelősséget is.

1920-ban az ország 2/3-a veszett oda. Most a 2/3 veszejti el az országot. 2025 van. Jövőre választás lesz, és úgy néz ki, hogy a változás lehetősége soha nem látott közelségben van. Magamat és az elmúlt közel egy évtizednyi aktivitásomat köpném szembe, ha gátolnám, nem pedig segíteném ezt a változást. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy 2026-ban nem fogok indulni a választáson

– írta a politikus.

Előzmények

Először Hajnal Miklós, a párt országgyűlési képviselője – aki Hegyvidéken egyéni mandátumot nyert 2022-ben – jelentette be, hogy 2026-ban nem indul újra a tisztségért. Tette mindezt azután, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke jelezte, egyéniben az eddig Hajnal Miklós képviselte választókerületben áll rajthoz.

Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője, az elmúlt időszak tüntetéseinek rendszeres résztvevője április végén már arról beszélt, hogy szerinte a Momentum nem lesz ott a következő ciklusban a parlamentben, ő pedig a képviselői után kampánytanácsadói pályára készül.

Majd Orosz Anna, a Momentum újbudai országgyűlési képviselője jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a 2026-os választáson sem indul újra. Nem sokkal később Fekete-Győr András is közölte, hogy nem méreti meg magát, és felvetette: egy háromszázalékos támogatottságon álló párt nem akadályozhatja meg a kormányváltást.

Mindezek után érkezett Fekete-Győr András meglehetősen radikális javaslata. A párt volt vezetője május 7-én közölte , rendkívüli küldöttgyűlést kezdeményez. Célja, hogy a Momentum ne induljon a 2026-os választásokon, helyette állítson fel egy 500 millió forintos Rendszerváltó Alapot.

Ezután Tóth Endre csatlakozott hozzájuk, aki úgy nyilatkozott, hogy a rendszerváltás érdekében személyes áldozatokra is szükség van, ezért nem indul 2026-ban. Másnap pedig Gelencsér Ferenc is bejelentette visszalépését, követve párttársai példáját.

Szintén hétfőn jött a hír, hogy a Momentum elnöksége legutóbbi ülésén amellett foglalt állást: a párt ne vegyen részt a jövő évi országgyűlési választáson. A végső döntést azonban a június elejére összehívott küldöttgyűlés hozza majd meg.

