Elsők között ratifikált egy ambiciózus óceánvédelmi egyezményt Magyarország

Példamutatónak nevezte a Greenpeace Magyarország, hogy a Parlament április 29-én elfogadta, a köztársasági elnök pedig május 8-án aláírta az óceánvédelmi egyezmény hazai törvénybe iktatását. Közleményükben megjegyezték, ezzel Magyarország vált az első tengerparttal nem rendelkező állammá, ami ratifikálta az egyezményt – adta hírül a Greenpeace.

A természetvédők már évek óta kampányoltak a 2023 őszén létrejött kezdeményezés mellett, amihez 21 ezer aláírást is összegyűjtöttek, 2025 márciusában pedig egy életnagyságú bálnát is felállítottak a Parlament elé, hogy felhívják a figyelmet annak fontosságára. A Greenpeace nagyon fontosnak és üdvözlendőnek tartja, hogy az országgyűlés figyelembevette a biodiverzitás szempontjait és a civil hangokat, és megtette ezt a fontos lépést. Mint írják, a döntés Európa és a világ számára is példamutató értékű.

Az óceánvédelmi egyezményt 114 ország írta alá eddig, ebből legalább 60-nak kell ratifikálnia ahhoz, hogy érvénybe is lépjen, amiből 21 már megtörtént és többen a folyamat végén járnak. Az egyezmény célja, hogy „kijelöljék a nyílt tengeri védett zónákat, melyek a súlyosan károsított óceáni élővilág gyógyulásának zálogát jelentik. A 2022-es kunming-montreali biodiverzitás egyezmény értelmében minimum 30 százalékot kell védetté tenni ehhez 2030-ig.”

Az óceánok a szárazföldi élet örök védőhálóját, alapját is jelentik, így szárazfölddel körülvett országként is rájuk vagyunk utalva. A sós vízben lebegő apró fitoplanktonok az egész földi légkör oxigénellátásának felét adják, ami pedig kéz a kézben jár a légköri szén-dioxid megkötésével. Az óceáni élővilág így a klímaválság fékezésében is óriási szerepet játszik. Csodálatos lények élnek itt a törékeny koralloktól a hatalmas bálnákig. Az élet lenyűgöző sokfélesége mellett a tengeri élőlények az emberiség élelmezéséhez is rengeteget tesznek hozzá. Hatalmas öröm, hogy az óceánok védelméért folytatott magyar kampányunk sikerrel zárult. A kormánytól azt várjuk, hogy a hazai vizes élőhelyek, gyepek és erdők védelmét is vegye legalább annyira komolyan, mint az óceánokét

– hangsúlyozta Pribéli Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampányfelelőse.

A szervezet hozzátette, globálisan tovább folytatják a kampányt az óceánok védelme érdekében, mivel még számos más ország törvényhozásának támogatása szükséges ahhoz, hogy a kitűzött célok 2030-ra megvalósuljanak. Közölték, azt szeretnék elérni, hogy a szükséges 60 ratifikáció még 2025-ben meglegyen, ennek érdekében világszerte már több mint 225 ezer ember aláírta a petíciójukat.