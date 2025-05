Júniustól elindul a BKK éjszakai közlekedést fejlesztő reformprogramja

A Budapesti Közlekedési Központ június 1-től meghosszabbítja a metrók üzemidejét. Ehhez több mint 40 nappali és számos éjszakai járat menetrendje is igazodik. A metrók üzemidejének változása a teljes éjszakai közösségi közlekedési hálózat reformjának első lépése.

Június 1-től tovább járnak a budapesti metrók: meghosszabbodik az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók üzemideje. A módosítás a megváltozott utazási szokásokhoz igazodik, hétköznap a belvárosból éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra körül indulnak majd az utolsó szerelvények, ráadásul 10 percenként – áll a BKK közleményében.

A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Fővárosi Közgyűlés még 2024 őszén kérte fel a főpolgármestert, hogy a BKK közreműködésével több változatban dolgozzon ki javaslatokat a metróüzem éjszakai meghosszabbítására és az éjszakai közlekedési hálózat megreformálására. Ennek a folyamatnak az első lépése a metrók üzemidejének meghosszabbítása és a szorosan kapcsolódó nappali és éjszakai felszíni járatok módosítása. A Fővárosi Közgyűlés határozata alapján a metrók üzemideje az alábbiak szerint módosul:

Hétköznapokon, vasárnap éjszakától csütörtök éjszakáig

az M2-es metró a Deák Ferenc térről mindkét irányban 0:00-kor;

az M3-as metró Újpest-központ felé 0:03-kor, míg Kőbánya-Kispest felé 23:56-kor;

az M4-es metró a Kálvin tértől Kelenföld felé pedig 0:04-kor indul utoljára.

Péntek és szombat éjszaka

az M2-es metró a Deák Ferenc téren mindkét irányban 1:00-kor;

az M3-as metró Újpest-központ felé 1:03-kor, Kőbánya-Kispest felé 00:56-kor;

az M4-es metró a Kálvin tértől Kelenföldre pedig 1:04-kor indul utoljára.

A metrókhoz szorosan csatlakozó felszíni járatok menetrendje is módosul, amelyek hétköznap és hétvégén egyaránt igazodni fognak az éjfél körül, jellemzően a belvárosból induló utolsó metrókhoz. Ennek köszönhetően több mint 40 nappali járat közlekedik majd összehangoltan a metró meghosszabbított üzemidejével, így az éjszakai órákban is könnyebbé válik az eljutás a főváros külső kerületeibe. Az érintett járatok:

villamosok: 2-es, 3-as, 6-os, 14-es, 24-es, 41-es, 47-es, 56A, 61-es;

80-as trolibusz;

buszok: 5-ös, 7-es, 8E, 11-es, 16-os, 20E, 30-as, 31-es, 44-es, 45-ös, 57-es, 58-as, 66-os, 85-ös, 95-ös, 97E, 105-ös, 112-es, 114-es, 123A, 133E, 136-os, 139-es, 144-es, 150-es, 151-es, 168E, 182-es, 196A, 200E, 220-as, 276E.

A nappali járatok mellett a korábban induló éjszakai járatok is csatlakoznak a metrókhoz, így az előbbi felsorolásban nem érintett nappali járatok által kiszolgált területekre is biztosítják az eljutást. A bővített metróközlekedés érinti a metrókkal párhuzamos útvonalon közlekedő éjszakai járatokat is, amelyek közül egyes éjszakai, nem teljes útvonalon közlekedő járatok, illetve betétjáratok nem közlekednek ezentúl.

Folyamatban van az éjszakai hálózat teljes körű fejlesztése is, amelyről a BKK 2025. május 7-én, a Mobilitási Témacsoport keretében egyeztetett a civilekkel. Ezen a találkozón a civil szervezetek tagjai a felsorolt keretek között kialakítható legoptimálisabb megoldásra vonatkozó javaslatot ismerhették meg, észrevételeikkel pedig a javaslat részleteinek pontosításához járulhattak hozzá.