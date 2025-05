Az Alaptörvényt sérti a kormány új törvénytervezete – véli az Ügyvédkör

A „húsvéti nagytakarítás” egy törvénytervezet képében öltött testet, mellyel a kormány ellehetetlenítené a civil szervezetek, független szerkesztőségek és egyesületek mindenfajta külföldi támogatását – köztük az EU-s pályázatokat is. Az Ügyvédkör szerint alapvető emberi jogokat sért a tervezet, amely még az Alaptörvénnyel sincs összhangban, ráadásul óriási károkat okozna a magyar közéletnek.

Az Ügyvédkör – ügyvédeket, jogtanácsosokat, közösségi jogászokat, alkalmazott ügyvédeket tömörítő szakmai egyesület – közösségi oldalán reagált a kormány kedd éjjel benyújtott átláthatósági törvényjavaslatára, ahol kifejtették, hogy a tervezet orosz mintára készült és számos olyan „szubjektív elemet tartalmaz”, ami súlyos károkat okozna a magyar közéletben és ellehetetlenítené az olyan szervezetek munkáját is, akiket a kormány „befolyásoló szervezetnek minősít”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálati tevékenysége eddig a más állam, valamint külföldi szerv vagy szervezet és természetes személy érdekében végzett érdekképviseleti tevékenységére, az információk manipulálására, a dezinformációs tevékenységre, illetve a közélet befolyásolásának elemzésére irányult, és korlátozódott, ha azok Magyarország szuverenitását sértették vagy veszélyeztették. A továbbiakban a Szuverenitásvédelmi Hivatal fog minősíteni egy átláthatatlan és szabályozatlan tematika alapján

– emelték ki az első fő problémát a javaslattal szemben.

Ráadásul azzal, ha a „károsnak ítélt” szervezetek igazgatóit, vezetőit, tagjait kiemelt közszereplőkké emelik és vagyonnyilatkozattételre kötelezik, akkor kiterjesztik ezt a közszereplői kört, és ellehetetlenítik „az érintett alapítványok, egyesületek vagy gazdasági társaságok irányítóinak a magán-, és üzleti életét.” Ez pedig sértené az érintett személyek alapvető jogait, tehát senki nem merne irányító szerepet vállalni ezeknél a szervezeteknél.

Kiemelték, hogy a támogatóktól megkövetelt bizonyító erejű okirat már eleve teljesíthetetlen feltétel, ráadásul értékhatárt nem írtak, így minden egyes támogatás, a legkisebb is beletartozik majd a tiltott tranzakciók körébe. Így a bankok és a NAV is teljesen el fog keveredni a definiálatlan szempontok miatt. „Kimondhatjuk tehát, hogy a befolyásoló szervezetek gazdasági tevékenysége bármikor, szinte szabályozatlanul akadályozható vagy akár meg is szüntethető. Álláspontunk szerint a jogszabálytervezet nincs összhangban az Alaptörvénnyel és számos egyéb, a szervezetekre vonatkozó jogszabállyal” – fogalmaztak.

Jogsértések

Emellett kitértek rá, hogy a hatósági ellenőrzés így túlterjeszkedik a közigazgatási eljárás törvényben rögzített keretén, ugyanis a hatóság tanú pozícióba helyezi az eljárás alá vont személyeket. „Kötelezheti őket akár a védett adatok átadása vonatkozásában úgy, hogy magának kell bizonyítékokkal alátámasztania vallomása tényállításainak valódiságát. Mindezt aképp, hogy nem biztosítja azokat az eljárási garanciákat védekezés körében, amelyek más eljárásban mindenkit megilletnek” – írták.

Mindez súlyosan sérti a személyek védelemhez való jogát.

A helyszíni ellenőrzés pedig – ami inkább a Btk-ból ismert kutatást takarja a tervezet értelmében – bárhol végezhető, ahol bizonyíték lelhető fel. Ebből következően autókat, lakásokat, irodákat kutathatnak majd át és iratokat, számítógépeket, telefonokat vizsgálhatnak meg.

Emellett a kormány döntése ellen nincs jogorvoslat, kizárólag a NAV határozataival szemben, de ott is egyből a Kúriához kell fordulni, nem a megszokott közigazgatási bíróságokhoz. „A jogorvoslat keretében a Kúria a NAV döntését nem változtathatja meg. A kérdés az, hogy akkor mit lehet kérni?” – teszi fel a kérdést a szervezet.

Utalunk itt elsősorban arra, hogy a kormány számos érzékeny döntési területet helyezett a Kúria kezébe, amelynek elsődleges oka lehet, hogy megfossza az alsóbb fokú bíróságokat a független döntéshozataltól és az Európai Unió Bíróságához való fordulás lehetőségétől. A tervezet ezen fordulata súlyosan sérti a személyek hatékony jogorvoslathoz való jogát

– írták.

Az Ügyvédkör álláspontja, hogy a jogszabálytervezet „rendkívül súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és szervezetek életét, gazdálkodását, tevékenységét befolyásolni.”