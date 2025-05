Gulyás Gergely: Magyar Péter a gátlástalan hazugságaival még a mestert is túlszárnyalja

„Teljesen gátlástalanul lehet hazudni és letagadni azt, amit tegnap mondtam, ez Gyurcsány Ferencre volt jellemző. Kétségkívül ebben olyan tanítványa Magyar Péter Gyurcsány Ferencnek, amiben még a mestert is túlszárnyalja” – erről beszélt Gulyás Gergely az Index stúdiójában, felidézve azt is, hogy bár szeret mindenkit támadni a Tisza Párt elnöke, korábban mégiscsak állami tisztségeket töltött be ő maga is.