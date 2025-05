Megújult a Heim Pál Gyermekkórház intenzív osztálya és sebészeti ellátása

Az alapítvány közleménye szerint a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány 2021 óta támogatja a szociálisan marginalizált embereket, önhibájukon kívül bajbajutott családokat, súlyos egészségügyi problémákkal küzdőket. Ezzel összhangban támogatja azokat az intézményeket civil és nonprofit szervezeteket, amelyek hozzájárulnak a gyermekek egészségügyi helyzetének javításához.

Édesanyaként pontosan tudom, hogy milyen törékeny egy gyermek egészsége és milyen erőt, megnyugvást ad, ha baj esetén biztos kezekben tudhatjuk őket. Orvosként pedig tisztában vagyok vele, hogy mennyire fontos a megfelelő környezet, a felszerelés ahhoz, hogy adott esetben életeket tudjanak menteni

– mondta Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Arról is beszélt, hogy a Pro Filii Alapítványnak személyes küldetése, hogy folyamatosan szerepet vállaljanak olyan kezdeményezésekben, mint most a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet intenzív és sebészeti osztályának fejlesztése is.

„Boldog vagyok, hogy a mostani, 140 milliós támogatásunknak köszönhetően nemcsak a beteg gyermekek mihamarabbi gyógyulását segíthetjük, hanem hozzájárulhatunk az intézményben dolgozó, áldozatos munkát végző szakemberek munkakörülményeinek javításához is” – tette hozzá.

Mérföldkő a magyar gyermekintenzív ellátás számára

A tájékoztatás szerint a teljes beruházás és a gyermeksebészeti osztály eszközparkjának bővítése 236 millió forintból valósult meg. A központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon éves szinten mintegy 180 kritikus és súlyos állapotú gyermek legmagasabb, 3. progresszivitási szintű ellátása zajlik. A most teljes mértékben modernizált intenzív részlegen 2 csíramentes és 4 speciálisan felszerelt gyermek-intenzíves kórtermet alakítottak ki.

Az átadó ceremónián Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa hangsúlyozta, hogy a fejlesztés a magyar gyermekintenzív ellátás számára is mérföldkőnek számít.

A Pro Filii a mostani támogatást megelőzően mintegy 23 millió Forint összértékben segítette a Heim Pál Gyermekkórházat. Tavaly például a gasztroenterológiai és nephrológiai osztályon lévő kórteremhez tartozó fürdőszobák felújítására biztosított 10 millió forintot – írták a közleményben az MTI beszámolója szerint.