Kósa Lajos fideszes képviselő most benyújtott törvényjavaslata szerint a kulturális miniszter hatáskörébe kerülne a magyar utónévjegyzék összeállítása és közzététele. Ezt a feladatot eddig a Nyelvtudományi Kutatóközpont végezte, amely a tudományos munkát továbbra is végezhetné, és véleményt is adna az utónevek névjegyzékbe felvehetőségéről, azonban az álláspontját a jövőben a miniszternek kell megküldenie.