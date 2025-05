Szarkupac, ellopott pénz és egy 35 éve nem látott vállalás, ilyen volt Lázár János utcafóruma

Lázár János három órán keresztül állta a sarat kedden a szentendrei utcafórumon, ahol többek között szó volt a HÉV-vonal teljes felújításáról, Ukrajna titkosszolgálati támadásáról Magyarország ellen, valamint Orbán Viktorról és Magyar Péterről. Az építési és közlekedési miniszter az Indexnek elmondta azt is, hogyan áll a tízpontos vállalása.

Szabó Bálint, korábbi önkormányzati képviselő volt az első vendég a szentendrei Lázárinfón, aki természetesen a trombitáját ezúttal sem hagyta otthon. Lázár János érkezéséig kedélyesen beszélgetett az emberekkel, mindenkit megpróbált megnyugtatni, hogy nem lesz hangos, és mindenkihez volt egy kedves szava.

Ahogy gyűlt a tömeg, többen megkérték, hogy ne trombitáljon, mert nem hangversenyre jöttek, de nem igazán fogadta meg a tanácsokat, ezért egy napszemüveges férfi megpróbálta kitépni a hangszert a kezéből, de nem járt sikerrel.

Amikor Lázár János Vitályos Eszterrel közösen megérkezett a helyszínre, Szabó Bálint Magyarország legnagyobb trubadúrjaként harangozta be a minisztert. A „művész” egyre népszerűtlenebbé vált a rendezvényen, egy idő után felhangzott a „Bálint, takarodj!” rigmus.

Ez a különbség Magyar Péter és Orbán Viktor között

Lázár János a fórum elején a szentendreieknek kedveskedett, elmondta, hogy 1,5 milliárd forintból felújítják a 11-es utat, és mintegy 200 milliárd forintból megújul a HÉV, tizennyolc darab új kocsi kerül erre a vonalra, valamint a vasúti síneket és az állomásokat is korszerűsítik.

Ezt követően szót ejtett arról, hogy „Ukrajna célja Magyarországon kettős: az egyik, hogy ne valósuljon meg az a véleménynyilvánítás, amit a kormány kér a választóktól, a másik, hogy egy ukránbarát kormány jöjjön létre, ezért példátlan titkosszolgálati támadás indult Magyarország ellen”.

A miniszter beismerte, hogy vannak elmaradásaik, nem minden fejlesztés indult el, amelyeket szerettek volna. „Mert elloptátok a pénzt” – hangzott egy éles kritika a tömegből. „Ez is egy megközelítés, de ha elloptuk volna, nem tudnánk kifizetni a 13. havi nyugdíjat, és nem kaphatnának az édesanyák adómentességet” – mondta Lázár János, majd összehasonlította Magyar Pétert és Orbán Viktort.

„Kétfajta politikus van az országban, az egyik Brüsszel embere, úgy hívják, hogy Magyar Péter, a másik pedig a magyarok embere, akit úgy hívnak, hogy Orbán Viktor, az egyik Brüsszelt képviseli a hazájában, a másik pedig a hazáját Brüsszelben” – jelentette ki.

Lázárt hol Szabó Bálint, hol pedig a bekiabálók próbálták megzavarni, de nem lehetett. „Hozzá vagyok már szokva, hogy az egyik fülembe trombitálnak, a másikba kiabálnak, így kell érthetően érdekeseket mondanom.”

A tárcavezető kiemelte, hogy az 5700 meglévő buszhoz még 1000-et vásárolnak, ugyanakkor nincs könnyű öröksége.

Beszéljünk őszintén és világosan, szarkupacot kaptam közlekedés címszóval, és az a dolgom, hogy szarból várat építsek

– jelentette ki.

Robogunk, mint a gőzmozdony

A fórumot követően Lázár János az Index érdeklődésére elmondta, hogy mi valósult meg eddig azokból a vállalásaiból, amelyeket januárban jelentett be.

„Ezeknek a megvalósítása nagyon jól áll. Bevezettük a takarítást az összes InterCity járaton, megkezdtük ezer autóbusz megvásárlását, jelenleg 131 leszállítása zajlik, június 1-jétől bevezetjük, hogy húsz perc késés után visszaadjuk a menetjegy árának a felét a vonaton, a buszon és a HÉV-en. Zajlik az 1200 mosdó felújítása is, tehát gőzmozdony sebességével haladunk előre. Nem véletlen, hogy közlekedéssel kapcsolatos hírek mostanában kisebb számban vannak jelen a médiában.”

A miniszter bejelentette, hogy 70 használt mozdonyt állítanak forgalomba és felújítanak 100 kocsit. Lázár János szerint a késéspénz bevezetésével sokkal jobb lesz a vonatok és a buszok mentrendtartása.

„A MÁV-nak van egy menedzsmentje, amely felel a társaság pénzügyi helyzetéért. Majd meglátják, hogy sokkal kevesebb késés lesz és kevesebb pénzt kell visszafizetni, mint amit most gondolnának. Nem véletlen, hogy nyáron vezetjük be az új rendszert. Minél több utast akarunk ugyanis kiszolgálni. Tavaly voltak jogos kritikák, olyan történések, amelyek megnehezítették az utasok életét. Most tudatosan készülünk a nyárra, több pótlóbusszal, jobb mozdonykapacitással, jobb járműkapacitással.”

Nagy csata lesz, hiszen 50-60 éves járművekkel kell felvennünk a harcot a 45 fokos meleggel. Arra pedig az elmúlt 35 évben nem volt példa egyetlen közszolgáltatás esetében sem, hogy visszafizetnének bármit, hiszen Magyarországon nem szoktak visszaadni semmit

– jelentette ki.

Lázár János azt mondja, nem azért járja a városokat, mert Magyar Péter is ezt teszi.

„KI kell menni az utcára, fel kell venni a kesztyűt és bele kell állni a harcba, nekem ez régi munkamódszerem, nem okoz semmiféle problémát. Nem azért teszem, mert Magyar Péter is járja az országot, én nem vagyok pártelnök és Magyar Péter sem, de kétségtelen tény, hogy van egy felfokozott közhangulat, érdeklődés a közügyek iránt az emberek részéről – ilyen Ukrajna esetleges EU tagsága – én pedig megpróbálok válaszolni mindenre.”

A miniszter ezt megelőzően múlt kedden tartott hasonló eseményt Keszthelyen, ahol elsősorban az ukrán fenyegetésről és a Tisza Pártot érintő vádakról beszélt, de más kijelentést is tett: feladta a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetésének tervét. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azonnal győzelmet hirdetett, és újból felajánlotta Budapest nyitottságát a múzeum eredeti helyszínen történő fejlesztésére.

Lázár János Keszthelyen egyenesen „nemzeti lehallgatótisztnek” nevezte Magyar Pétert, és még azt is felvetette, hogy „nem lenne meglepve, ha nem olyan soká kiderülne, hogy a Tisza elnökéhez közel álló emberek ukrán érdekeket szolgáltak”.

