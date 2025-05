Tarr Béla mond beszédet a 30. Budapest Pride megnyitóján

Beszédet mond a Budapest Pride június 6-i megnyitóján Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró – közölték az esemény Facebook-oldalán.

A bejegyzésben arról írnak, hogy a rendező szerint Pride a szabadságról szól, ezért érzi úgy Tarr Béla, hogy ott a helye az idei megnyitón.

Ahogy azt az Indexen is megírtuk, a Magyar Országgyűlés kivételes eljárás keretében fogadta el azt a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítási javaslatot, amely többek között a Pride betiltására született. A döntés óta több tüntetést is tartottak, hidakat elfoglalva, a javaslat elfogadása ellen a parlamentben füstgyertyákkal tiltakozó ellenzéki képviselők ellen pedig már büntetőfeljelentés is született, miután Kövér László házelnök milliós büntetéseket is kiosztott.