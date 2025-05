Ruszin-Szendi Romulusz lesöpörte az őt ért vádakat, majd több fronton tüzet nyitott

Villaügy, zsírleszívás saját tb-re, tokaplasztika, helikopterezés. Mindegyik vádra hazugságként tekint a volt vezérkari főnök, aki szerint hamis bizonyítékokat gyártanak ellene, hogy lejárassák. Nyílt levelet fogalmazott meg a magyar kormánynak, amiben több ponton is kritizálja a haderőt, a kormányzati hozzáállást bizonyos kérdésekben, de a titkosszolgálatról is negatívan nyilatkozott.

Orbán Viktornak, Kocsis Máténak, Menczer Tamásnak, Gulyás Gergelynek és „mindahány becstelen Fidesz-csinovnyiknak” címzett nyílt levelet Ruszin-Szendi Romulusz, amiben kikéri a „sok gyalázatot” és „infantilis hazugságot”, amelyekkel vádolták az elmúlt időszakban. A volt vezérkari főnök megismételte korábbi állítását, miszerint törvénytelenül mentették fel a tisztségéből, majd zokon vette, hogy a zászlót sem adhatta át az utódjának, akit „suttyomban” neveztek ki.

A Tisza Párt honvédelmi szaktanácsadójának vádjai szerint több ezer katonát „indoklás nélkül rúgtak ki”, majd megkérdőjelezte a honvédségnél zajlott fiatalítást, utalva az egyik vezérkarfőnök-helyettesre, aki 63 éves. Mint fogalmazott, nem fiatalítás, hanem politikai tisztogatás ment végbe, arra pedig szeretne választ kapni, hogy miért nem indokolták meg neki a felmentését. A magyar kormány szemére vetette azt is, hogy a titkosszolgálatokért felelős államtitkár egy lelkész.

Az ukrán kémüggyel kapcsolatban „legalja” dolognak nevezte, hogy őt is kémnek gondolják, majd elmondta, a titkosszolgálatnál azért „mennek félre” a dolgok, mert ott is politikai tisztogatás történt. „Ne várjunk sikert, ha hozzá nem értő emberek vezetik” – fogalmazott Ruszin-Szendi, aki az őt ért vádakra „hamis bizonyítékokként” tekint, amelyeket szándékosan gyártanak ellene. Kijelentette, hogy az Index birtokába került honvédelmi minisztériumi jelentés tartalmával ellentétben mindig „Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját” követte, majd kritikával illette a haderőben uralkodó morált, ami szerinte „soha nem volt ilyen alacsony”.

Villaügy, zsírleszívás saját tb-re, tokaplasztika, helikopterezés: mind hazugság, én egy fillért sem tettem el az adófizetők pénzéből, ellentétben Önökkel

– jelentette ki a volt vezérkari főnök, aláhúzva, hogy jól döntött, amikor a Tisza Párt mellé állt, mert ők „nem a hazugság és a gyűlölet pártja”.

Ruszin-Szendi Romuluszt az utóbbi hónapokban több súlyos vád is érte, amelyeket ő maga is felhozott a nyílt levelében. Februárban derült ki, hogy a volt vezérkari főnök luxusvillája vételárastul, felújításostul csaknem egymilliárd forintba került, ami miatt vizsgálat is indult. Később arról írt a sajtó, hogy tisztsége idején tb-re végeztetett zsírleszívást és tokaplasztikát, de a legnagyobb volumenű botrány az volt, amikor a Honvédelmi Minisztérium jelentéséből kiderült, a NATO ülésein Ukrajna-barát álláspontot képviselt, miközben a jelentéseiben ennek az ellenkezőjét tüntette fel. Az ügyben még Orbán Viktor is megszólalt, aki szerint nem politizálnia kellene ilyen botrányok után Ruszin-Szendinek, hanem eltűnnie.