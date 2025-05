Horváth Csaba vallomásával folytatódott a zuglói parkolási botrány tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken, a vádlottak csak a bíró és védőik kérdésére feleltek. Az ügyészség képviselője ugyan feltehette a kérdéseit, de arra nem voltak hajlandóak felelni. Még mielőtt megkezdhette volna a vallomástételt, védője, dr. Papp Gábor megjegyezte, hogy 2010-ben Horváth Csaba ugyan hivatalos személy volt, de akkor a zuglói parkolást nem érintette a tevékenysége. Hozzátette, a vádirat szerinte nem alkalmas arra, hogy azzal szemben valaki védekezzen.

Részletes vallomással készült Horváth Csaba

Horváth Csaba nem ismerte be a bűnösségét, részleteket a személyi körülményeiről azonban közölt. Eszerint egy ingatlanfejlesztő cégnél dolgozik igazgatóként, de a cég nevét nem akarta elárulni. Több ingatlana is van, köztük telkek és lakások, amiket a politikai pályafutása előtt szerzett.

Huszonkét és fél év alatt senki nem kérdőjelezte a tisztességemet. Nem vettem részt semmiben, és nem is tudtam ilyenről

– állította az egykori politikus, miközben jelezte, hogy igyekszik a vehemenciáját visszafogni.

Hozzátette, hogy az ő önkormányzata volt a harmadik legátláthatóbb az országban a Transparency International szerint. Informátorként tekintett csak Fuzik Zsoltra, akivel 2016-ban találkozott egy baráti szülinapozás alatt, amikor is egy asztalhoz ültek, és bemutatkoztak egymásnak. Ekkor derült ki számára, hogy Fuziknak köze volt egy 2010 előtti BKV-s botrányhoz, de a férfi állította, hogy őt abban felmentették. A beszélgetést csak hónapokkal később folytatták, majd többször is találkoztak. Horváth-nak saját bevallása szerint ellenzéki politikusként bőven volt ideje beszélgetni a férfival. Fuzikra informátorként tekintett, hogy segítse a főpolgármester-jelölti kampányát, de a férfi soha nem kért tőle semmit.

Ezért is volt meglepő számomra, hogy egy megszorult ember mégis ezt állítja, most már utólag belátom, hogy egy profi szélhámos volt, de egy szórakoztató jelenség is egyben

– mondta, kiegészítve azzal, hogy Fuzik egyszer csak annyit mondott, hogy a későbbiekben szeretne ismét a fővárosnak dolgozni, de Horváth céget nem ajánlott neki vagy bármi mást. Állítja, nem nézett utána jobban Fuziknak, de hihető informátorként tekintett rá, mert látta, hogy milyen fideszes körökben mozog, így tőle tudott részleteket a BKK elektronikus jegyrendszer 12 milliárdos projektjéről.

Az egységes parkolási rendszer témája érdekelte Horváth Csabát, mint megoldandó probléma, Fuziknak lett is volna rá javaslata, de a szükséges dokumentumokat soha nem kapta meg a politikus. Több találkozójukra is elkísérte a másodrendű Tóth Csaba, ha olyan téma volt, ami őt is érinthette, de Horváth szerint közel sem volt annyi találkozójuk hármasban, mint amennyit az iratok írnak. Azelőtt is értetlenül áll, miszerint 2016 márciusát megelőzően már több mint hetven alkalommal keresték egymást telefonon.

Az esetek többségében Horváth hiába érdeklődött Fuziknál arra vonatkozóan, hogy kitől szerzi az információit, a férfi ezt legtöbbször elkente, olykor viszont megnevezte a kapcsolatait, köztük volt Tombor András is a vádlotti vallomás szerint.

Tóth Csaba is tagadja a vádakat

Tóth Csaba egy hónapja már nyugdíjasként éli az életét, az egykori MSZP-s országgyűlési képviselő továbbra sem ismeri el a bűnösségét. Meglátása szerint minden bizonyíték az ő igazát igazolja, egyedül Fuzik Zsolt vallomása terheli őt bűncselekmény elkövetésével. A vallomása szerint az ügyészség nem vette figyelembe azokat a bizonyítékokat, amik felmentenék őket a vádak alól, de igyekszik nem politikai üldöztetést hangoztatni.

Nyilatkozatában kihangsúlyozta, hogy munkája során végig tisztességes volt, azonban képtelenség lett volna számára országgyűlési képviselőként belefolyni az önkormányzat működésébe, döntéseibe. Hozzátette, lett volna alkalma arra, hogy felszólaljon az önkormányzati üléseken, de erre egyszer sem volt példa a nyolc év alatt, amíg képviselő volt.

Kiemelte, Horváth Csabával több mint húsz éve ismerik egymást, segítette is a főpolgármester-jelölti kampányát, így ismerte meg Fuzik Zsoltot. Hozzátéve, nem tartott vele bizalmi kapcsolatot, mert a politikai lejáratások idején nem bízott meg akárkiben. Kijelentette továbbá, hogy nem kapott soha pénzt és nem is ígért semmit Fuzik Zsoltnak.

Több évnyi börtönbüntetést kért az ügyészség

A vádirat szerint Horváth Csaba és Tóth Csaba 2017 és 2019 között 250 millió forint vesztegetési pénzt vett át Fuzik Zsolttól, a SIS Parking Kft. lobbistájától azért, hogy a cég nyerje el a zuglói parkolás üzemeltetését, illetve egy alvállalkozó a parkolóautomaták beszerzését. Jelen Tamás pedig 8 millió forintot kapott azért, hogy ne akadályozza a közbeszerzési eljárást és a szerződés megkötését. B. Lászlót azzal vádolja az ügyészség, hogy havi 4 millió forintot kapott 2017 és 2020 között azért, hogy a SIS Parking nyerje el az újbudai parkolás üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást, illetve működtesse a rendszert. Baja Ferenc ellen az a vád, hogy 2019-ben 30 millió forintot kért és kapott a SYS IT Services Kft.-től azért, hogy a főpolgármester informatikai főtanácsadójaként ne akadályozza, hogy keretszerződés jöjjön létre a BKV és a SYS Services Kft. között a közlekedési vállalat informatikai rendszerének üzemeltetésére.

Erről tudomást szerzett Molnár Zsolt is, aki 40 millió forintot kért és kapott befolyása érvényesítésének érdekében Baja Ferencen keresztül a cégtől, aki ezt követően újabb összegeket vett át a társaságtól.

MINDEZEK MIATT AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉSEN AZ ÜGYÉSZSÉG A VÁDBAN FOGLALTAK BEISMERÉSE ESETÉN HORVÁTH CSABÁRA 6 ÉV BÖRTÖN- ÉS 50 MILLIÓ FORINTNYI PÉNZBÜNTETÉST KÉRT.

Tóth Csabára szintén 6 év börtön- és 50 millió forintos pénzbüntetés kiszabását, Jelen Tamás esetében 4 év börtönt és 30 millió forint pénzbüntetést indítványozott, B. Lászlóra vonatkozólag pedig 6 év börtön- és 50 millió forint pénzbüntetés kiszabását kérte. Baja Ferencet 4 évre zárná börtönbe az ügyészség, és 15 millió forintra büntetné, Molnár Zsoltra pedig két év börtönbüntetés és 25 millió forint pénzbüntetés megállapítását kérte az ügyész. Sz. Zoltánt illetően az ügyészség egy korábban megkötött alkura hivatkozva mértékes indítványként másfél év szabadságvesztést kért a vádlottra, amit határozott időre felfüggesztene, és még 30 millió forintnyi pénzbüntetést is ki kellene fizetnie. Az egyezséget a bíró hagyta volna jóvá, azonban a vádlott nem ismerte el a bűnösségét, így ezért és más okból kifolyólag sem állapodhattak meg.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bolla Tibort hétfőn felmentette Karácsony Gergely, miután kiderült, hogy a vezérigazgató szoros kapcsolatot ápolt a BKV-ba beépült bűnszervezet vezetőjével, Fuzik Zsolttal. Bolla kedden még tagadta, hogy közvetett üzleti kapcsolatban álltak, ahogy azt is, hogy együtt nyaraltak volna – noha ezt fényképek is bizonyították, és többek között cégadatokkal támasztotta alá állításait.

Koncepciós vádak Horváth Csaba szerint

Mint megírtuk, Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatójának 2022-es vallomása szerint Fuzik Zsolt, a SIS Parking Kft. egyik vezetője legalább 250 millió forintot adott át Tóth Csabának. Horváth Csaba az előkészítő ülésen visszautasította és koncepciósnak nevezte a vádakat. Kijelentette, hogy soha nem követett el törvénysértést, a parkolási ügyekre pedig semmi befolyása nem volt. Szerinte a vád egy olyan személy, Fuzik Zsolt vallomásán alapul, akit súlyos, akár 20 éves szabadságvesztés is fenyeget.

Végül kifejezte reményét, hogy az eljárás során szembesítheti Fuzik Zsoltot hazugságaival. Baja Ferenc úgy nyilatkozott: a vádirat alapján nem érti, ő kit befolyásolt volna. Ugyancsak kifogásolta, hogy olyan dologgal vádolják, amit nem tett meg, ezért nem is érti a vádiratot. Molnár Zsolt szintén tagadta a vádakat, illetve azt kérte, hogy vessék alá poligráfos vizsgálatnak, mert az bizonyítaná az ártatlanságát.

(Borítókép: Horváth Csaba és Tóth Csaba a Fővárosi Törvényszéken 2025. március 14-én. Fotó: Szollár Zsófi/Index)