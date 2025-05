Maradandó fogyatékosságot okozott egy sofőr Érsekvadkerten

A vádirat szerint a 37 éves férfi 2024. január 1-jén délelőtt Érsekvadkerten vezette a gépkocsiját, amelyben négy ember utazott. A férfi a mellékúton legalább 92 kilométer per óra sebességgel megelőzött egy 40 kilométer per órával közlekedő járművet. Amikor a sávjába visszatért volna, a gyorsasága miatt az autó a nedves úton megcsúszott, a vízelvezető árokba sodródott, majd egy családi ház falának vágódott, végül az úttestre visszasodródva, keresztben állt meg. A baleset nem következett volna be, ha a sofőr betartja az 50 kilométer per órás sebességhatárt.

A balesetben két utas súlyosan megsérült, egyikük maradandó fogyatékosságot szenvedett.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat. Az ügyészség az elkövetővel szemben felfüggesztett szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt, valamint arra, hogy viselje az eljárás során felmerült bűnügyi költséget.

Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.